Boletos de U2 en México: ¿Cómo Hacer Registro para Comprar en Preventa de Fans para Conciertos?

U2 anunció su regreso a México con una serie de conciertos en la CDMX como parte de The Greatest Show On Earth World Tour 2027, y si quieres comprar boletos antes que nadie, acá te decimos cómo hacer el registro para la preventa de fans.

La banda irlandesa confirmó su vuelta a los escenarios con una gira mundial que comenzará en la Ciudad de México y tendrá presentaciones en Brasil y Argentina. Los conciertos tendrán como invitado especial a Beck.

The Greatest Show On Earth World Tour, que también tendrá fechas en Europa y Norteamérica, acompañará el lanzamiento del decimosexto álbum de estudio de la agrupación, Carnaval de Luz, cuyo estreno está programado para el 13 de noviembre de 2026.

¿Cuándo es la preventa de fans para boletos de U2 en México?

La primera venta de boletos se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo los fans deben estar pendientes ya que desde un día antes comenzará a llegar el link para unirse a la preventa.

Las dos fechas programadas para los conciertos de U2 en México son el 23 y 26 de febrero de 2026 y los shows tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

¿Cómo hacer registro para la preventa de boletos de U2?

Para tener la oportunidad de comprar tus entradas antes que nadie, deberás realizar el registro en la página de Ticketmaster, en el siguiente link: https://signup.ticketmaster.com.mx/u2.

Ahí, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta y elegir la fecha para la que planeas comprar boletos, además de aceptar los términos y condiciones de la plataforma.

Una vez que hayas hecho este proceso, habrás completado tu registro y solo deberás esperar la fecha de la preventa para acceder a la sala de espera, a la cual se recomienda entrar con 30 minutos de anticipación.

El acceso a la preventa de U2 está vinculado a tu cuenta, por lo que no necesitas códigos. Solo un día antes Ticketmaster enviará un recordatorio por correo electrónico con el enlace de la preventa.

PPP