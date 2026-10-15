Música y conciertos

Boletos de U2 en México: ¿Cómo Hacer Registro para Comprar en Preventa de Fans para Conciertos?

La preventa de U2 en México será exclusiva para fans, por ello checa qué debes hacer para registrarte y comprar tus boletos

Checa cómo hacer registro para la preventa de boletos de U2 en MéxicoU2 anunció su gira The Greatest Show On Earth 2027. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+