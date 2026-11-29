El vocalista y compositor Mike Love, miembro cofundador de los Beach Boys y el integrante más longevo del grupo, falleció este sábado a los 85 años.

"Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia", declaró su representante de prensa, Katie Altman.

"Un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans", agregó.

Mike Love coescribió e interpretó como vocalista principal clásicos como "Surfin’ USA" y "California Girls", además de ser durante décadas el líder del grupo en los escenarios.

Love, de cabello rubio y aspecto juvenil, ayudó a fundar los Beach Boys a principios de la década de 1960 junto con sus primos y vecinos de los suburbios de California, los hermanos Wilson: Brian, Carl y Dennis.

En pocos años, con la incorporación de Al Jardine, amigo de la familia, pasaron de ensayar en el garaje de los Wilson a alcanzar la fama internacional gracias a sus armonías sobre el surf, los automóviles y las chicas.

Entre 1963 y 1966 colocaron más de una docena de canciones entre las 20 más populares de las listas de éxitos y encabezaron los rankings con "I Get Around", "Help Me, Rhonda" y "Good Vibrations". Sus ventas de discos superaron los 100 millones de copias en todo el mundo.

Desde sus inicios, los Beach Boys estuvieron marcados por las diferencias entre las voces y las sensibilidades musicales de Love y Brian Wilson, bajista del grupo y reconocido productor, arreglista y compositor.

El ligero tono nasal de tenor de Love destacaba en canciones rápidas y alegres como "Surfin’ USA" y "Be True to Your School", mientras que las baladas introspectivas como "Don’t Worry Baby" y "In My Room" eran el escaparate del falsete brillante, aunque melancólico, de Wilson.

En los conciertos, Love, de personalidad extrovertida, se desempeñaba como maestro de ceremonias no oficial, un papel que se consolidó en la década de 1990, cuando adquirió los derechos legales del nombre del grupo.

Durante gran parte de su vida, Love, quien reconocía ser competitivo, cuestionó la idea popular de que Wilson era la única fuerza creativa de la banda y que él, interesado únicamente en el dinero, le guardaba resentimiento y saboteaba su trabajo. Su reputación también se extendió a las redes sociales.

En Facebook surgieron grupos como "Odio a Mike Love" y otros con nombres más ofensivos. Además, un artículo de Vice publicado en 2012 señaló su largo historial de demandas contra Wilson y su supuesto desdén —algo que Love negó— por proyectos ambiciosos como el álbum "Pet Sounds".

"La fábula es que soy un completo imbécil, pero muchas de esas cosas están distorsionadas por los locos", dijo Love a Rolling Stone en 2016.

"Nunca dije ni la mitad de las cosas que me atribuyen", afirmó.

Su acción legal más importante llegó en 1994, cuando demandó con éxito para obtener créditos como coautor de decenas de canciones.

Love sostenía que había escrito muchas de las letras más memorables del grupo, desde "Bueno, las chicas de la Costa Este son sofisticadas / Me encantan los estilos que llevan" hasta "Estoy sintiendo buenas vibraciones / Ella me provoca emoción".

En sus memorias, "Good Vibrations", publicadas en 2016, describió cómo solían trabajar juntos: Wilson desarrollaba una melodía y una idea básica, mientras que Love completaba la letra. Así ocurrió con "I Get Around", canción en la que retrató a un adolescente aburrido:

"Estoy harto de conducir de un lado a otro por la misma vieja avenida / Tengo que encontrar un lugar nuevo donde los jóvenes sean interesantes / Mis amigos y yo ya somos bastante conocidos / Sí, los chicos malos nos conocen y nos dejan en paz".

En 2025, Love ingresó al Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame), que había reconocido a Brian Wilson un cuarto de siglo antes.

"Tuvo una vida maravillosa por lo creativo que fue", dijo Love a The Associated Press la noche de su incorporación, que ocurrió poco después de la muerte de Wilson. "Y disfruté mucho crear música junto a él", añadió.

Beach Boys, un asunto familiar

El mayor de seis hermanos, entre ellos el futuro basquetbolista Stan Love, creció cerca de la casa de los Wilson en Hawthorne, California, y convivió y cantó con sus primos con frecuencia. Brian Wilson, cuyas memorias "I Am Brian Wilson" se publicaron casi al mismo tiempo que el libro de Love, recordaría a este último como alguien "muy amigable y muy divertido" y "casi un cuarto hermano".

A principios de la década de 1960, comenzaron a trabajar en canciones inspiradas en la escena local del surf y se hicieron llamar The Pendletones, en referencia a una popular camisa de cuadros de aquella época. Solo cuando lanzaron su primer disco, "Surfin’", descubrieron que habían sido rebautizados como los Beach Boys, por sugerencia de un promotor discográfico local. "Surfin’" tuvo éxito regional y poco después alcanzaron la popularidad nacional con "Surfin’ Safari" y "Surfin’ U.S.A.".

Las primeras señales de tensión aparecieron en 1964, cuando, en la canción "‘Cassius’ Love’ vs. ‘Sonny’ Wilson", ambos parodiaron la rivalidad entre los boxeadores Muhammad Ali —conocido entonces como Cassius Clay— y Sonny Liston.

Mike le dijo a Brian: "Cuando canto, no sueno como Mickey Mouse con dolor de garganta". Brian respondió: "Hombre, al menos yo no sueno como si mi nariz estuviera en estado crítico".

Por esa misma época, Wilson comenzó a sufrir problemas de salud mental que lo atormentarían durante años. Dejó las giras y se dedicó por completo a escribir y producir música, hasta llevar a los Beach Boys muy lejos del mundo despreocupado por el que los conocían sus seguidores.

Inspirado por Phil Spector y los Beatles, Wilson podía pasar semanas o incluso meses trabajando en una sola canción, como ocurrió con "Good Vibrations". También incorporó a letristas externos, como Tony Asher y Van Dyke Parks, y comenzó a interesarse menos por los sencillos exitosos y más por los ciclos musicales y los álbumes conceptuales.

"Pet Sounds" está considerado uno de los mejores álbumes de rock de la historia, pero fue una decepción comercial cuando se publicó en 1966 y marcó el inicio del deterioro de Wilson y los Beach Boys. Obsesionado con superar a los Beatles, pasó gran parte de 1967 trabajando en el álbum "Smile", pero terminó por abandonar la obra que pretendía convertir en su obra maestra y se alejó del grupo durante varios años.

Los Beach Boys recuperaron popularidad en la década de 1970, cuando su música evocaba tiempos más sencillos. Se convirtieron en favoritos de los conciertos, con Bruce Johnston ocupando el lugar de Wilson, y su álbum retrospectivo "Endless Summer", de 1974, vendió millones de copias.

Entre sus éxitos posteriores estuvieron "Getcha Back", "Good Timin’" y "Kokomo", canción que encabezó las listas en 1988 y que Love coescribió para la banda sonora de la película "Cocktail", protagonizada por Tom Cruise. Como solista, Love publicó, entre otros álbumes, "Looking Back With Love" y "Unleash the Love".

Sus polémicas en público

Love evitó los problemas con las drogas que afectaron a Brian y Dennis Wilson, pero en otros aspectos llevó una vida propia de una estrella de rock. Se casó varias veces y tuvo al menos ocho hijos, entre ellos Christian Love, quien posteriormente se presentó en conciertos con los Beach Boys.

También dejó de lado la disciplina profesional cuando los Beach Boys ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988. Durante la ceremonia, Love protagonizó un extenso discurso en el que arremetió contra los Beatles, los Rolling Stones y Bruce Springsteen, entre otros.

Cuando Bob Dylan ingresó posteriormente al recinto, bromeó: "Quiero agradecer a Mike Love por no mencionarme".

Love también se distanció de Dennis Wilson, quien tenía un largo historial de alcoholismo y consumo de drogas. Entre sus numerosas novias estuvo Shawn, hija de Love, quien tenía 17 años cuando comenzó una relación con Wilson, de 36.

Cuando Jardine inició una gira como "Al Jardine de los Beach Boys", Love lo demandó y exigió que dejara de utilizar la referencia al grupo. El caso se resolvió fuera de los tribunales.

La propiedad de Love sobre el nombre de los Beach Boys provocó confusión cuando se presentó en un acto benéfico para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020. Jardine y Brian Wilson emitieron comunicados para aclarar que no participaban en el evento.

Dennis Wilson murió ahogado en 1983, mientras que Carl Wilson falleció de cáncer en 1998. En los últimos años, Love continuó de gira con los "Beach Boys", en ocasiones junto a Bruce Johnston y otros integrantes que se incorporaron posteriormente.

Wilson y Love volvieron a reunirse en 2012 para grabar "That’s Why God Made the Radio", el primer álbum de los Beach Boys en décadas que logró entrar en el top 10. Sin embargo, la gira que realizaron ese mismo año terminó en cuestión de semanas, después de que Love y Wilson se culparan mutuamente por su pronta conclusión.

"Toda la experiencia fue agridulce para mí", escribió Love en sus memorias.

"Los conciertos fueron increíbles y agradecí volver a tocar con todos los Beach Boys que seguían vivos. Sin embargo, no me gustó la difamación al final, aunque ya estoy acostumbrado. Para quienes creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo", agregó.

Love había cancelado numerosos conciertos este año. No se dio a conocer la causa de muerte.

ASJ