La Ciudad de México tendrá una jornada con importantes eventos masivos este domingo 22 de noviembre de 2026, por lo que miles de personas se trasladarán a distintos puntos de la capital para disfrutar de conciertos y actividades deportivas. Entre los encuentros programados destacan el último día del festival Corona Capital y el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Debido a la concentración de asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que extenderá el horario de servicio hasta la 01:30 de la madrugada en cuatro de sus líneas, para facilitar el regreso de quienes acudan a ambos eventos.