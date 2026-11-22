Metro CDMX Extiende Horario Hoy por Corona Capital y NFL: ¿A Qué Hora Cerrará?
Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.
Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.
La Ciudad de México tendrá una jornada con importantes eventos masivos este domingo 22 de noviembre de 2026, por lo que miles de personas se trasladarán a distintos puntos de la capital para disfrutar de conciertos y actividades deportivas. Entre los encuentros programados destacan el último día del festival Corona Capital y el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.
Debido a la concentración de asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que extenderá el horario de servicio hasta la 01:30 de la madrugada en cuatro de sus líneas, para facilitar el regreso de quienes acudan a ambos eventos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su operación durante esta jornada. Sin embargo, los últimos trenes saldrán de las estaciones terminales a la 01:00 de la mañana, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.
Para quienes asistan al Corona Capital, que concluirá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 es una de las opciones más cercanas. Esta ruta conecta con la Línea 1 en Pantitlán y Tacubaya, con la Línea 2 en Chabacano y con la Línea 3 en Centro Médico.
En tanto, los aficionados que acudan al partido entre los 49ers y los Vikings en el Estadio Banorte podrán utilizar la Línea 2 hasta la estación Tasqueña, donde se encuentra la conexión con el Tren Ligero, que ofrece servicio hacia Xochimilco.
La Línea 2 también permite conectar con otras rutas del Metro: la Línea 1 en Pino Suárez, la Línea 3 en Hidalgo y la Línea 9 en Chabacano.
El horario especial busca facilitar el regreso de los asistentes al terminar las actividades de este domingo.