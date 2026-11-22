El estado de salud del cantante Raphael generó preocupación este sábado luego de que se confirmó la cancelación de su concierto programado para la noche de hoy en el Coliseum en La Coruña, España.

El intérprete de “Mi Gran Noche”, de 83 años, fue hospitalizado de emergencia luego de presentar taquicardia y presión arterial alta minutos antes del inicio de su concierto en el coloso, que anunció la noticia a través de los altavoces para informar a los espectadores que ya se encontraban presentes en el recinto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Raphael es Hospitalizado por Taquicardia y Presión Alta; Cancela Concierto en España

Raphael ofrecería el concierto, como parte de su gira 'Raphaelísimo', a las 20:30 horas de este sábado.

Este episodio de salud ocurre casi dos años después de que el intérprete fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario.

Medios de locales reportaron que el artista comenzó a sentirse mal debido a una posible subida de tensión, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Quirón, en donde se prevé que pase la noche.

Al evento acudieron fanáticos de varias regiones del país, incluida Galicia.

Apenas el año pasado regresó a los escenarios, pero tuvo que suspender varias fechas debido a que enfermó de bronquitis.

Para finales de noviembre y diciembre tiene programados conciertos en Granada, Canarias y Madrid. Hasta el momento se desconoce si el concierto será reprogramado.