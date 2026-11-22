Un fuerte choque entre dos patrullas movilizó a cuerpos de emergencias a la Avenida México-Puebla antes de subir al Periférico Ecológico.

Una unidad oficial de la Policía de Coronango y otra de Proximidad vial protagonizaron el accidente que desencadenó tráfico en la zona la mañana del sábado 21 de noviembre.

Luego del reporte sobre el incidente, personal de Tránsito Municipal de Cuautlancingo arribó junto a pamédicos.

Luego de ser auxiliados en la zona, los tripulantes de ambas unidades fueron trasladados a un nosocomio para su valoración y atención médica oportuna.

El tramo de la Avenida México-Puebla se vio afectado por varios minutos por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad.

Finalmente las unidades siniestradas fueron retiradas del punto con apoyo de grúas para poder liberar la vialidad.

Más tarde, la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango emitió un comunicado en donde dio a conocer que personal de Tránsito realizó las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

Además, mencionó que colaborará plenamente con las autoridades competentes y se responderá puntualmente conforme a lo establecido por la ley.

Hasta el momento se sabe que los oficiales se encuentran estables aunque no han dado mayores detalles sobre su salud.

En otro hecho vial, un poblano de 36 años sufrió un accidente automovilístico en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El hombre presentó traumatismo múltiple a consecuencia del percance, por lo que fue necesaria su atención médica especializada en la capital poblana.

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Por ello, se brindó apoyo para su movilización desde territorio hidalguense al Hospital de Traumatología y Ortopedia "Manuel Ávila Camacho" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) realizó el traslado aéreo de manera inmediata y oportuna, para dar continuidad a los cuidados del paciente.

Con información de N+

MCS