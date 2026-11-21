Un accidente vial entre un taxi y una motocicleta provocó afectaciones a la circulación sobre Periférico Sur, a la altura de la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de N+, el conductor del taxi perdió el control mientras circulaba por la vialidad e impactó contra el muro de contención, correspondiente a la salida de un paso a desnivel. Tras el choque, el vehículo golpeó a una motociclista que transitaba por la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Taxi Choca Contra Muro de Contención y Atropella a Motociclista en Periférico Sur, CDMX

Como resultado del percance, el taxista sufrió algunos golpes, aunque logró sobrevivir al impacto. Por su parte, la motociclista presentó lesiones en una mano y una pierna.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil de la alcaldía para realizar labores de limpieza, así como el esparcimiento de aserrín sobre el pavimento debido al derrame de líquidos de motor.

Ante los daños en el taxi, una grúa llegó al lugar para retirar la unidad, por lo que el carril derecho de Periférico con dirección al sur fue cerrado, generando afectaciones a la circulación en la zona.

Una vez retirado el vehículo y concluidas las labores de emergencia, se reabrirá la circulación.

Alternativas viales

Para evitar la zona de Periférico en dirección al sur desde la zona centro, la mejor alternativa sería utilizar Av. Insurgentes Sur o Av. Revolución.

TLS