Parece que la mala racha de Edson Álvarez ha terminado, pues el futbolista mexicano finalmente pudo hacer su debut en la temporada de liga con el West Ham. El "Machín" no había tenido ni un solo minuto esta campaña en la Football League Championship, la segunda división de Inglaterra, pero hoy tuvo actividad.

Álvarez saltó a la cancha como titular en el partido West Ham vs Preston, correspondiente a la décimo sexta fecha del campeonato. El mexicano disputó 90 minutos y dejó buenas sensaciones tanto en la afición como en el entrenador del equipo, Scott Parker.

El encuentro finalizó empatado 1-1, con lo que ambos clubes sumaron un punto. Sin embargo, la buena noticia es que Álvarez parece que volverá a formar parte de los planes del equipo Hammer, pues incluso su director técnico tuvo palabras de elogio para el canterano americanista.

"Estuvo soberbio": DT del West Ham se rinde ante Edson Álvarez

Luego de no haber tenido ni un solo minuto en lo que llevaba de la temporada, finalmente Edson Álvarez volvió a la titularidad con el West Ham y, pese a que su equipo no ganó, el entrenador Scott Parker tuvo palabras de aliento para el mexicano.

"Pienso que estuvo soberbio, realmente", aseguró el estratega quien además resaltó la mentalidad de Álvarez. "Era una gran exigencia y lo sabía antes del partido. No ha jugado todo el año y probablemente tampoco ha entrenado mucho con el primer equipo", dijo.

Aún así, Edson terminó el partido con 2 remates, uno de los cuales fue al poste; 97 pases completos para un 90% de efectividad, 3 regates exitosos, 3 faltas cometidas, 2 posesiones recuperadas en el último tercio de la cancha, 4 intercepciones de pase y 5 recuperaciones de balón. Además tuvo una barrida exitosa, 3 duelos aéreos ganados y 4 duelos terrestres en los que ganó la pelota.