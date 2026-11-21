La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta este sábado a Tigres vs América en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán. El encuentro marca el cierre de la fase regular del campeonato, con objetivos distintos para ambos equipos.

El conjunto azulcrema llega con la clasificación a la Liguilla asegurada y todavía con posibilidades de pelear por el liderato general, mientras los felinos buscarán cerrar su participación en el torneo con un resultado favorable ante su afición.

¿A Qué Hora Juega Tigres vs América Hoy?

El partido entre Tigres y América se disputa este sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León.

América llega al último partido del calendario regular con 30 puntos y la posibilidad de escalar posiciones en la clasificación. En N+ previamente te contamos ¿Qué Necesitan las Águilas para Asegurar el Primer Lugar?.

Antes del inicio de la Fecha 17, las Águilas se encontraban a dos unidades de Cruz Azul y empatadas en puntos con Chivas, por lo que el resultado de este encuentro podría influir en su posición rumbo a la fase final.

Tigres atraviesa un cierre de torneo complicado. Con 15 puntos acumulados, el equipo ya no tiene opciones de avanzar a la Liguilla.

La última ocasión en la que recibió al América en el Volcán fue durante la Jornada 5 del Apertura 2025, partido que terminó con derrota para los universitarios.

FBPT