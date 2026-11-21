Durante esta campaña de vacunación invernal, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha informado que se han aplicado 456 mil 066 dosis contra la influenza y el COVID-19.

Las aplicaciones corresponden a 324 mil 252 dosis contra la influenza y 131 mil 814 contra el COVID-19.

Sin embargo, algunas personas han manifestado molestias y dolor en el brazo después de recibir la vacuna, incluso varios días o semanas después de su aplicación, situación que ha generado preocupación.

De acuerdo con especialistas, estas molestias se relacionan con la respuesta del organismo ante la vacuna, debido a que el sistema inmunológico reacciona a sus componentes.

También señalaron que el tipo de vacuna puede influir en las reacciones, ya que cada laboratorio utiliza diferentes tecnologías, cantidades de principio activo y componentes adicionales para su elaboración, lo que puede generar distintas respuestas en el organismo.