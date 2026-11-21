Tres armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles fueron asegurados durante un operativo desplegado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en la zona conocida como Los Volcanes, en un tramo de la carretera Juárez-Ascensión.

De acuerdo con la Fiscalía, el despliegue se realizó el jueves 19 de noviembre, luego de dar seguimiento a una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el sector.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Dirección de Servicios Periciales, quienes recorrieron en vehículos 4x4 las brechas del campo volcánico El Potrillo.

Durante los recorridos, las autoridades localizaron tres armas de fuego que estaban enterradas y envueltas en diversas prendas de vestir.

Entre el armamento asegurado se encuentra un arma larga, con la leyenda Springfield; una pistola, modelo Millenium G2, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, y otra arma larga con la leyenda Aero Precision Lakewood, modelo EPC-9, con un cargador que contenía 10 cartuchos del mismo calibre.

Además, a una distancia aproximada de 50 metros del sitio donde encontraron las armas, los agentes inspeccionaron una construcción abandonada y vandalizada.

En ese lugar localizaron otra prenda de vestir y manchas rojizas que, de acuerdo con el reporte, aparentemente correspondían a sangre.

La Fiscalía informó que las armas, prendas de vestir y demás indicios fueron embalados y asegurados para realizar los análisis correspondientes. No se informó sobre personas detenidas durante el operativo.

PT