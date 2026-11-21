Se juega la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 y uno de los partidos más atractivos es el Pumas vs Monterrey, por todo lo que está en juego, por eso acá te decimos qué necesitan los universitarios para clasificar a la Liguilla Liga MX, pues del resultado dependerá si aún puede entrar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Para la Jornada 17 de la Liga MX 2026 aún quedan tres cupos disponibles para pasar a la Liguilla, por eso en una nota ya te dejamos la lista de equipos calificados y eliminados del torneo al momento. De igual forma te contamos qué necesita el América para asegurar el liderato en la tabla general.

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¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla MX 2026?

El equipo dirigido por Esteban Solari perdió el control de su futuro al empatar contra el América en la fecha anterior y ahora debe esperar resultados, pues existe la posibilidad de que lleguen eliminado el silbatazo inicial de su partido contra Monterrey.

Lo primero que necesita Pumas para aún tener chances de pasar es que León sea derrotado por Santos y que Pachuca empate o pierda frente a Toluca. Ambos juegos se realizan antes del Pumas vs Monterrey. Si los dos resultados se cumplen, los universitarios llegarán con vida a su duelo frente a Rayados.

¿Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde contra Monterrey?

Si los auriazules empatan o pierden frente a Rayados este sábado 21 de noviembre, quedarán eliminados del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A Pumas solo le sirve el triunfo y no cualquiera, deben vencer a los regiomontanos por diferencia de cuatro goles.

Un triunfo pone a Pumas con 24 unidades, las mismas que tiene el octavo lugar, el último cupo disponible para la Liguilla y casualmente esa posición le pertenece Monterrey. Al estar igualados en puntos, el primer criterio de desempate es la Diferencia de Goles (DG) y ahí los Rayados acumulan2, mientras que los universitarios cuentan con -2, por eso la obligación de ganar por diferencia de cuatro tantos.

Aunque las posibilidades de entrar a Liguilla son mínimas, Pumas mantiene la vela encendida y buscará pelear hasta el final por un lugar en los cuartos de final de la Liga MX 2026.

AO