¿Qué Canal Transmite México vs Rumania del Mundial Sub-17 2026? Dónde Ver Gratis y Online
La Selección Mexicana Sub-17 hace su debut en el Copa Mundial de Futbol Qatar 2026 y juega contra un rival al que nunca ha enfrentado en la categoría
La Selección Mexicana Sub-17 hace su debut en el Copa Mundial de Futbol Qatar 2026 y juega contra un rival al que nunca ha enfrentado en la categoría
Inicia un nuevo torneo para la Selección Mexicana y es nada más y nada menos que el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 y debido a que nadie quiere perderse el debut, acá te decimos en qué canal van a pasar el México vs Rumania en vivo gratis por TV abierta y de forma online, pues la transmisión va a estar al alcance de la mayoría de aficionados.
Para aclarar todas las dudas de este partido, en una nota previa ya te dijimos cuándo juega la Sub-17 de México contra su similar de Rumania, pues el equipo dirigido por Jürgen Castañeda cuenta con Da'vian Kimbrough, una joya mexicoamericana que se roba los reflectores en la plantel.
Yaa hay horario definido para el partido. Se juega a las 09:30 horas (tiempo del centro de México) de la mañana de este sábado 21 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Campo 8 del Aspire Zone en Doha, Qatar. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:
08:30 am en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.
07:30 am en Tijuana, Baja California.
09:30 am en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.
10:30 am en Cancún, Quintana Roo.
El debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de futbol Sub-17 Qatar 2026 si a a tener transmisión en vivo. Pasa gratis por Canal 9 (para la TV abierta) y en la señal de TUDN (televisión de paga) en todo México.
El primer partido de México Sub-17 va a pasar vía online a través de la plataforma de streaming, ViX Premium, la cual requiere de suscripción para disfrutar de su amplio contenido exclusivo.
Si se te dificulta ver el México vs Rumania en vivo, acá te dejamos el link directo de la transmisión por ViX: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2635634.
AO