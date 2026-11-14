México vs Jamaica: Horario y Dónde Ver Gratis el Partido de Nations League 2026

La Selección Mexicana necesita dar un golpe de autoridad ante Jamaica: debe ganar y gustar, aunque no logre golear, para respaldar el trabajo de Rafa Márquez. Porque al técnico Tricolor le urge un triunfo que silencia las críticas luego de dos derrotas consecutivas.

Si bien no fueron en partidos oficiales, las caídas ante Estados Unidos y Chile calaron hondo en el ánimo de la afición y la prensa especializada. Porque luego de que la Federación Mexicana hizo oficial que Rafa Márquez será el entrenador nacional de aquí al Mundial 2030, el panorama era de optimismo.

Sólo que luego de un arranque regular, con empates ante Colombia y Perú, todo empeoró con la goleada de 0-3 que Estados Unidos le endilgó a la Selección Mexicana. Las voces en contra arreciaron días después con el revés por 0-2 ante Chile. Así que ya eran 4 juegos sin triunfo entre septiembre y octubre, que aquí enlistamos:

México 1-1 Colombia, el 26 de septiembre

México 1-1 Perú, el 29 de septiembre

México 0-3 Estados Unidos, el 3 de octubre

México 0-2 Chile, el 6 de octubre

Por eso es que el partido México vs Jamaica es tan importante a estas alturas. Y no hay margen para medias tintas, ya que está en juego el pasaporte a las semifinales de la Nations League 2026 de la Concacaf.

En el Estadio Nacional de Kingston, el combinado Tricolor buscará la primera victoria de la era Márquez. De conseguirla, habrá dado un paso hacia la siguiente fase del torneo; de paso silenciará reproches y malos augurios.

El partido México vs Jamaica se disputará este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Nacional de Kingston, casa de los Reggae Boyz con capacidad para 35,000 personas.

Si quieres ver el duelo entre el Tricolor y los jamaicanos de manera gratuita lo puedes hacer a través de la señal de Canal 5. También puedes sintonizarlo en TUDN, en televisión de paga. O si lo prefieres, en la plataforma de streaming ViX también estará disponible.

Sí la Selección Mexicana pierde en Kingston no todo estará perdido, porque días después se disputará el duelo de vuelta. La eliminatoria de cuartos de final es a dos partidos, así que Tricolores y Reggae Boyz se volverán a ver las caras el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey.

Eso sí, una tercera derrota consecutiva puede lograr que se multipliquen los detractores de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana. Si luego de 4 duelos amistosos sin triunfo han causado escozor, el resultado en un duelo oficial potenciará las críticas entre prensa y afición.

Con información de N+