Futbol

Lionel Scaloni Renueva con Argentina: Seguirá al Frente de la Selección Hasta el Mundial 2030

El entrenador campeón del mundo acordó extender su vínculo con la AFA bajo un esquema de dos periodos

Lionel ScaloniLionel Scaloni continuará al frente de al "Albiceleste". Foto: AFP

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