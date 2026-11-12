Lionel Scaloni Renueva con Argentina: Seguirá al Frente de la Selección Hasta el Mundial 2030

Lionel Scaloni continuará como director técnico de la Selección Argentina hasta el Mundial de 2030, luego de llegar a un acuerdo con el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para renovar su contrato.

La continuidad del estratega, quien llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022, forma parte de un proyecto deportivo que busca mantener la competitividad del equipo durante los próximos años y preparar a una nueva generación de futbolistas.

La renovación contempla un formato de dos periodos: el primero tendrá como objetivo llegar a la Copa América 2027 y el segundo abarcará el camino hacia la Copa Mundial de 2030.

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Este esquema también permitiría revisar la continuidad del entrenador después del primer periodo, en caso de que considere necesario cerrar su ciclo al frente del combinado argentino.

En conferencia de prensa Scaloni recalcó "después de pensarlo bien, de charlarlo con el cuerpo técnico y mi gente decidimos que lo mejor es continuar".

¿Quiénes seguirán en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni?

La renovación también contempla mantener la estructura de trabajo que ha acompañado a Scaloni durante su etapa al frente de Argentina. Entre los integrantes que continuarían están Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna.

Tendrá la ausencia de Walter Samuel, quien decidió emprender una nueva etapa profesional como entrenador en Europa.

El cuerpo técnico ha comenzado a dar oportunidades a futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el combinado nacional, entre ellos Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Román Vega.

Al mismo tiempo, el proyecto contempla fortalecer el liderazgo de jugadores que ya tienen experiencia dentro del equipo, como Cristian Romero, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez, quienes ocupan los primeros tres lugares en la linea de capitanes.

La continuación de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina estuvo en duda luego de ser derrotados por España 1-0 en la final del Mundial 2026. Tras el encuentro, el entrenador expresó que tenía previsto permanecer en el cargo hasta diciembre, fecha en la que concluía su contrato, y posteriormente dejar el puesto.

Sin embargo, las conversaciones con Claudio Tapia permitieron alcanzar un nuevo acuerdo para extender su etapa como seleccionador por cuatro años más

Desde que asumió la dirección técnica, Scaloni consiguió cuatro títulos internacionales con la Albiceleste: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

FBPT