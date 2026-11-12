Liberan a Comerciantes Arrestados por Detener y Golpear a Ladrón en Monterrey

Los tres hombres que hicieron justicia por su propia mano, tras detener y golpear a un presunto ladrón en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fueron liberados, después de permanecer arrestados más de 12 horas.

Se trata del locatario del negocio de venta de ropa y dos de sus trabajadores, ubicado en la colonia Tierra y Libertad al norte de la ciudad, que tras sufrir el robo de su mercancía persiguieron y atraparon a los sospechosos con ayuda de vecinos y otros comerciantes en la colonia Brisas, en la zona sur.

Aunque no se ha establecidos si pagaron alguna fianza, el dueño del negocio publicó en sus redes sociales que ya se encontraba en su domicilio, durante los primeros minutos del jueves. Tampoco se informó si influyó la protesta donde se paralizó la vialidad en la zona norte de ese mismo municipio de Monterrey, donde exigían su liberación.

La tarde del miércoles 11 de noviembre, cerca de 70 personas, entre ellos adultos y niños, salieron a bloquear la avenida Almazán, entre Rodrigo Gómez y la calle 02 de Octubre, en la colonia Tierra y Libertad, para exigir la liberación del dueño del negocio robado y de dos trabajadores detenidos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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