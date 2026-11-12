Seguridad

Liberan a Comerciantes Arrestados por Detener y Golpear a Ladrón en Monterrey

El dueño de la tienda afectada informó en sus redes sociales que ya se encontraba en casa, horas después de que familia y vecinos protestaran para exigir su liberación

Robo a tienda de ropa en MonterreyLos ladrones fueron detenidos por los comerciantes en el sur de la ciudad. Foto: N+

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