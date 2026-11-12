Vecinos Retienen a Hombre que Presuntamente Robaba Bicicleta en Tuxpan, Veracruz

Un grupo de vecinos retuvo a un hombre señalado por presuntamente robar una bicicleta en el fraccionamiento Framboyanes, en Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, el individuo habría sido presuntamente sorprendido cuando sustraía una bicicleta de un domicilio, por lo que varios jóvenes lo persiguieron hasta alcanzarlo. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, sobre la calle José Villagrán García donde los habitantes retuvieron al sujeto.

Es de mencionar que derivado de lo ocurrido, otro grupo de ciudadanos intervinieron para evitar que el presunto ladrón fuera linchado.

Elementos de la Policía municipal y de la Secretaría de Marina acudieron al sitio, se hicieron cargo del presunto responsable y lo trasladaron a las instalaciones preventivas.

Hasta el momento, su situación jurídica no ha sido informada oficialmente, por lo que se desconoce si permanece detenido o fue liberado posteriormente.