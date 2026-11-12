Seguridad

Vecinos Retienen a Hombre que Presuntamente Robaba Bicicleta en Tuxpan, Veracruz

Policía municipal y Marina arribaron al lugar y trasladaron a las instalaciones preventivas al sujeto señalado por los habitantes

Vecinos evitan linchamiento tras detener a presunto ladrón en Tuxpan.Vecinos evitan linchamiento tras detener a presunto ladrón en Tuxpan. Foto: Ilustrativa | N+

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Un hombre es retenido por vecinos tras ser sorprendido robando una bicicleta. La policía ya está en el caso.

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