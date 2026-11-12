Seguridad

Menor es Apuñalado por Sujeto Desconocido Mientras Paseaba en su Bicicleta en Torreón

Jonathan y un acompañante habrían sido agredidos en la colonia La Aviación momentos antes de los hechos

Jonathan y un acompañante habrían sido agredidos en la colonia La Aviación momentos antes de los hechosEl responsable del ataque se dió a la fuga. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El responsable del ataque se dió a la fuga

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+