Menor es Apuñalado por Sujeto Desconocido Mientras Paseaba en su Bicicleta en Torreón

Durante la noche de este miércoles, un adolescente de 16 años fue agredido con un arma blanca en la colonia La Aviación, en Torreón, luego de ser interceptado por un sujeto desconocido mientras circulaba en bicicleta.

De acuerdo con los primeros datos, Jonathan se desplazaba en su bicicleta acompañado de otro joven sobre la calle Paraguay, cuando un individuo se les acercó repentinamente y comenzó a agredirlos, provocando que ambos intentaran ponerse a salvo.

El acompañante de Jonathan logró correr y escapar del agresor, sin embargo, el adolescente no tuvo la misma oportunidad y fue lesionado con el arma blanca en una de sus manos.

Luego de cometer la agresión, el responsable se dio a la fuga, mientras que familiares del menor solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atenderlo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al adolescente a sus instalaciones hospitalarias, donde recibió atención médica por la lesión que presentaba.