Seguridad

Detienen a 4 Presuntos Implicados en Asesinato Dentro de Hospital de Tuxpan, Veracruz

En la zona norte del estado se logró la aprehensión de las personas señaladas; así fue el ataque

Detienen a Cuatro Presuntos Implicados en Asesinato Dentro de Hospital de TuxpanDurante el ataque, una persona más resultó lesionada. Foto: FGE

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Detienen a cuatro implicados en el asesinato dentro de una clínica en Tuxpan. La FGE de Veracruz avanza en la investigación del violento suceso.

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