Detienen a 4 Presuntos Implicados en Asesinato Dentro de Hospital de Tuxpan, Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Tuxpan derivada de la agresión armada ocurrida al interior de las instalaciones de un centro médico en la ciudad de Tuxpan.

Según lo informado, estos hechos derivaron en la detención de por lo menos cuatro personas, las cuales son investigadas como los presuntos autores materiales de dicho ilícito ocurrido en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo a las primeras indagatorias, los acontecimientos ocurrieron el jueves 12 de noviembre, cuando sujetos armados ingresaron al inmueble y, mediante el uso de armas de fuego, privaron de la vida a la víctima, quien se encontraba recibiendo atención médica.

En el comunicado emitido por la FGE, se dio a conocer que durante el ataque, una persona más resultó lesionada y, como parte de las investigaciones, se logró establecer la presunta participación de cuatro personas en este suceso.

Estas personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal, quienes a su vez los pusieron a disposición de la autoridad ministerial para, a su vez, remitirlos al órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica.

Más tarde, por medio de un comunicado, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que uno de sus elementos en activo se encontraba entre los cuatro detenidos. De acuerdo con la institución, la detención se realizó luego de que se registraran los acontecimientos que actualmente son materia de investigación.

La dependencia aseguró que colaborará en el esclarecimiento de este hecho de violencia y advirtió que no habrá tolerancia para ningún integrante de sus filas que incurra en conductas de carácter delictivo.