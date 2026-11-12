Economía

¿Qué Pasa con el Aguinaldo de una Persona Fallecida? Quiénes Pueden Cobrarlo y Cuánto Les Toca

La prestación que quedó pendiente sí puede ser reclamada en caso de fallecimiento, pero solo algunas personas pueden recuperarla

Billetes mexicanosEl aguinaldo es una prestación que se debe pagar en efectivo o depósito por ley. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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