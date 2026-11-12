¿Qué Pasa con el Aguinaldo de una Persona Fallecida? Quiénes Pueden Cobrarlo y Cuánto Les Toca

Si un trabajador falleció antes de recibir su pago de aguinaldo 2026, el dinero que generó no desaparece ni se lo queda la empresa o el empleador, pues sí puede ser cobrado, por eso es importante saber quiénes pueden obtenerlo y cuánto les toca recibir por ley en México.

Son tantas las dudas que existe con respecto a esta prestación que anteriormente ya te dijimos cuánto corresponde de aguinaldo por un año de trabajo, qué trabajadores cobran hasta 40 días de dicha remuneración y cuándo se lo depositan a los pensionados del ISSSTE, pues son de los primeros en recibirlo.

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¿Quiénes pueden cobrar el aguinaldo de una persona fallecida?

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el pago de aguinaldo que no logró cobrar un trabajador por fallecimiento puede ser cobrado por sus siguientes familiares:

La viuda o el viudo.

Los hijos(as) menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más.

Los ascendientes, siempre y cuando se compruebe que dependían económicamente del trabajador.

A falta de cónyuge, puedes ser la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y

A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Si la persona que busca cobrar la prestación no pertenece a esos familiares, deberá acreditar la dependencia económica mediante un juicio de designación de beneficiarios.

¿Cuánto toca de aguinaldo si el trabajador falleció?

El monto que deben dar de aguinaldo depende del sueldo, el tiempo trabajado durante el año y lo establecido en su contrato laboral. Como mínimo, corresponden 15 días de salario por ley, pero es posible que algunas personas perciban más, según lo acordado con sus patrones. Si no se alcanzó a trabajar el año completo, se paga la parte proporcional.

Para poner un ejemplo, si el salario mensual del trabajador fallecido era de 15 mil pesos y le corresponden 15 días de aguinaldo. Hay que dividir 15,000 entre 2 y da 7,500, ese es el monto a recibir, siempre y cuando se compruebe que el empleado laboró el año completo.

Si solo laboró una parte determinada del año, primero se debe conocer el salario diario del trabajador. Para eso hay que dividir 15,000 entre 30, que son los días del mes: Da 500. Después divide los 15 días de aguinaldo (7,500) con el número de días que tiene el año (365) y te dará 20.547. Con este resultado se puede considerar que 20.55 pesos es lo que ganó el fallecido de aguinaldo diario.

De ahí se debe multiplicar 20.55 por los días trabajados en el año. Si por ejemplo son 6 meses, son 180 días). El resultado final es 3,699 pesos, eso es lo que te corresponde de aguinaldo proporcional por seis meses de trabajo.

AO