Economía

App del Bienestar para Negocios: Así Puedes Hacer Ventas y Cobrar Usando tu Celular

La nueva aplicación del Banco del Bienestar permite a pequeños comerciantes recibir pagos digitales sin efectivo

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del BienestarVíctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar. Foto: Presidencia

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