App del Bienestar para Negocios: Así Puedes Hacer Ventas y Cobrar Usando tu Celular

La app del Bienestar incorporó herramientas para que los usuarios puedan realizar cobros digitales en sus negocios mediante códigos QR, una opción que permite recibir pagos directamente desde el celular sin necesidad de utilizar efectivo o acudir a una sucursal.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar, presentó el funcionamiento de la plataforma y explicó algunas de las operaciones que pueden realizarse desde esta herramienta.

¿Cómo cobrar con código QR en la App del Bienestar?

La app del Bienestar contempla a personas que tienen un pequeño negocio, como tiendas de ropa, misceláneas, papelerías, estéticas, tiendas de abarrotes y otros comercios locales.

Para recibir pagos en un negocio a través de la aplicación del Banco del Bienestar, es necesario generar un código QR, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la aplicación del Banco del Bienestar desde tu celular.

Dirígete al apartado de transferencias.

Selecciona la opción de código QR y elige la alternativa de monto abierto.

Ingresa el concepto relacionado.

Continúa para generar el código QR.

Comparte el código con tus clientes para que puedan realizar el pago.

Una vez que el comerciante genera el código, el cliente puede escanearlo desde su dispositivo para completar la operación correspondiente.

Además de recibir pagos en negocios, la aplicación permite realizar transferencias electrónicas. Para enviar dinero, el usuario debe ingresar a la sección correspondiente, proporcionar el número de tarjeta, la cuenta CLABE o el número celular de la persona destinataria, indicar la cantidad y confirmar la operación.

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