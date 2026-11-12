Homicidios

Dos Sujetos Persiguieron y Mataron a Balazos a un Joven en la Ciudad de Puebla

Antonio de Jesús de 23 años falleció en el hospital tras ser víctima de un ataque armado en la calle 9 E Sur de la Unidad Habitacional Agua Santa

Ataque armado en la Unidad Habitacional Agua Santa de Puebla deja a un joven muertoAtaque armado en Puebla deja a un joven sin vida. Foto: Chamucos México

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Antonio de Jesús, de 23 años, fue atacado a balazos en la Unidad Habitacional de Agua Santa; su familia mencionó que presuntamente era adicto a las drogas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Dos Sujetos Persiguieron y Mataron a Balazos a un Joven en la Ciudad de Puebla | N+