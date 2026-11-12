Dos Sujetos Persiguieron y Mataron a Balazos a un Joven en la Ciudad de Puebla

Antonio de Jesús 'N' de 23 años de edad fue asesinado a balazos en la Unidad Habitacional Agua Santa, al sur de la ciudad de Puebla.

El ataque armado sucedió sobre la calle 9 E Sur y la 115 Poniente, lugar en el que policías a bordo de la patrulla PDLC-517 arribaron para saber lo que había ocurrido.

Testigos informaron que el hombre salió corriendo de las plazas del conjunto habitacional y era perseguido por dos personas quienes al darle alcance le dispararon a la altura del tórax.

La víctima cayó al suelo y vecinos llamaron a los números de emergencia para que una ambulancia lo atendiera.

Sin embargo, la madre del hombre decidió trasladarlo por medios propios al Hospital General del Sur, lugar en el que horas más tarde perdió la vida derivado a la gravedad de sus heridas.

Familiares y amigos, informaron a la autoridad que Jesús Antonio 'N' presuntamente sufría de adicciones y se había metido de lleno en las drogas.

Por lo anterior, se presume que el móvil del crimen fue ajuste de cuentas entre bandas rivales, no obstante, las autoridades competentes deberán realizar las debidas investigaciones para esclarecer este homicidio.

Durante las diligencias se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos de 22 milímetros, los cuales fueron embalados y entregados a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ayudar a las investigaciones.

Familiares del joven piden que se dé con el paradero de los responsables del hecho que hoy enluta su hogar.

Es importante tener en cuenta que denunciar la venta o distribución de drogas, así como otros ilícitos., puede evitar este tipo de tragedias; para reportar de manera totalmente confidencial, segura y sin revelar tu identidad pueden comunicarse a la línea 089, o bien al número de emergencias 9-1-1.

Con información de N+

MCS