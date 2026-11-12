Homicidios

Marchan para Exigir Justicia por el Feminicidio de la Menor Jaqueline en Puebla

Vecinos del municipio de San Buenaventura Nealtican se manifestaron de manera pacífica tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente

Manifestación Marcha Justicia Feminicidio Jaqueline Menor Edad San Buenaventura Nealtican PueblaFamiliares de Jaqueline exigen justicia en San Buenaventura Nealtican. Foto: 4to Poder Noticias

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Vecinos de San Buenaventura Nealtican marchan por justicia tras el feminicidio de Jaqueline, una menor de 13 años. Exigen que el crimen no quede impune y que se esclarezcan los hechos.

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