Marchan para Exigir Justicia por el Feminicidio de la Menor Jaqueline en Puebla

Habitantes del municipio de San Buenaventura Nealtican comenzaron una marcha pacífica para exigir justicia por el feminicidio de Jaqueline ‘N’ una menor de 13 años de edad.

Vestidos de blanco y con veladoras, familiares y vecinos se unieron para alzar la voz y pedir que el crimen no quede impune, así como que las autoridades esclarezcan los hechos y den con el responsable.

Fue a las 18:00 horas de este miércoles 11 de noviembre de 2026 que un grupo de personas se reunieron en el centro de la cabecera municipal y comenzaron la movilización exigiendo justicia.

Jaqueline ‘N’, menor de edad reportada como desaparecida, fue hallada muerta y con huellas de violencia el pasado 10 de noviembre en terrenos de cultivo de San Buenaventura Nealtican.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 10 de noviembre de 2026, sobre la calle Prolongación 5 de Mayo, ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo de la zona conocida como La Frontera.

Con información de N+

GMAZ