Estados Unidos No Acudirá al Mundial Sub-17 Debido a Guerra en Medio Oriente

A pocos días del Mundial Sub-17, que se llevará a cabo en Qatar, se dio a conocer que la Selección de Estados Unidos decidió que no participará en el torneo debido a sus preocupaciones por la seguridad en Medio Oriente.

La Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con la participación de 48 equipos. Sin embargo, la baja del equipo estadounidense obliga a la FIFA a llamar a otra selección para completar los 12 grupos.

Estados Unidos estaba ubicado en el sector J, donde competiría con Montenegro, Chile y Argelia. Todo indica que la Concacaf deberá elegir a un equipo de la zona, que sería el mejor segundo lugar de la fase eliminatoria. Y ese es Barbados, que sumó 9 unidades en el pelotón A.

De acuerdo con The Athletic la Federación de Futbol estadounidense mandó una carta a los seleccionados para darles la mala noticia: “Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el mismo”.

En dicho documento se les argumentó que “lamentablemente, dadas las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado de EUA para Qatar y las directivas relacionadas para el personal de la Embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo. El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra máxima prioridad".

Debido a ello se canceló la concentración que estaba programada en Atlanta, Georgia, a una semana del arranque de la Copa del Mundo Qatar 2026. Es necesario señalar que Qatar fue designado anfitrión de las próximas cinco ediciones del Mundial Sub-17.

A la fecha, han pasado 9 meses desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Como consecuencia los iraníes han dirigido sus baterías hacia países del Golfo que son aliados de Washington.

El presidente Donald Trump no se ha cansado de repetir que está cerca de llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente, pero todo ha quedado en promesa. De hecho es un discurso que ya se desgastó tanto que incluso influyó en la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

La cancelación de Estados Unidos en el Mundial Sub-17 se suma a otras afectaciones de eventos deportivos por la guerra en Medio Oriente, entre ellos el Gran Premio de Barein y el de Arabia Saudita.

Con información de N+