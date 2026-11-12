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Estados Unidos No Acudirá al Mundial Sub-17 Debido a Guerra en Medio Oriente

La U.S. Soccer le hizo saber a los jóvenes futbolistas que no participarán en Qatar 2026 por motivos de seguridad

La FIFA deberá elegir lo más pronto posible al seleccionado que suplirá a Estados Unidos en Qatar 2026.La FIFA deberá elegir lo más pronto posible al seleccionado que suplirá a Estados Unidos en Qatar 2026. Foto: U.S. Soccer

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