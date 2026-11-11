Deportes

Candidatura de México para el Mundial Femenino 2031 Cumple Requisitos: FIFA

El organismo rector del futbol dio a conocer que la propuesta fue revisada y avalada. Te contamos cuándo designan la sede

México y Jamaica quieren, junto con Estados Unidos y Costa Rica, organizar la Copa del Mundo femenil de mamerta conjunta.México y Jamaica quieren, junto con Estados Unidos y Costa Rica, organizar la Copa del Mundo femenil de mamerta conjunta. Foto: Cuartoscuro

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