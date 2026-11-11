Candidatura de México para el Mundial Femenino 2031 Cumple Requisitos: FIFA

A falta de unos días para que se designen las sedes para la ediciones 2031 y 2035 del Mundial Femenino, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) ha señalado que la solicitud de México cumple con los parámetros necesarios. Y ahora falta que se le apruebe como país organizador. Esto es lo que sabemos.

Hay que recordar que México se alió con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para postularse en una candidatura conjunta. Luego de llevar a cabo todos los trámites, la FIFA acaba de publicar el informe de evaluación, en el que determinó que dicha petición cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario de FIFA, el 23 de noviembre.

“Después de una evaluación pormenorizada de cada candidatura, que ha incluido visitas de inspección a los países candidatos, la FIFA ha publicado los informes de evaluación de las candidaturas en relación con las ediciones de la Copa Mundial Femenina 2031 y 2035 ”, detalló la FIFA este miércoles 11 de noviembre.

Mediante un comunicado, el ente rector del futbol precisó también que “la FIFA tiene la obligación de garantizar que todas las ediciones de sus máximas competiciones sean de máxima calidad”.

Por lo que su evaluación “se centra en las áreas prioritarias establecidas: visión de la competición y parámetros principales; infraestructuras; servicios; cuestiones comerciales; sostenibilidad y derechos humanos”.

¿Cuándo anuncia la FIFA la sede del Mundial Femenino 2031?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la noticia en sus redes sociales y ahora sólo resta esperar que el próximo 23 de noviembre se haga el anuncio oficial de la sede. Se trata de un mero formalismo, porque la única candidatura hasta el momento es conjunta: México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica se postularon para albergar la competencia.

Inicialmente Estados Unidos había levantado la mano para organizar el torneo del 2027 pero luego se retractó con la finalidad de contar con más tiempo. La terna quedó integrada por Alemania, Bélgica, Países Bajos y Brasil, siendo este último el que fue designado organizador de esa edición.

Así que tanto Estados Unidos como México decidieron unir esfuerzos para el Mundial Femenil 2031. La Concacaf dio el visto bueno, pero se sumaron Costa Rica y Jamaica para una candidatura conjunta.

La FIFA considera que es una opción ideal debido a que se amplió el número de naciones participantes. Por primera vez en la historia se contará con la presencia de 48 selecciones, para un total de 104 partidos.

La ampliación de equipos participantes sigue el modelo que ya se implementó en el Mundial 2026 masculino, que fue todo un éxito pese a las dudas que existían antes de que se pusiera en marcha. Se hablaba de que el nivel deportivo podría bajar, pero selecciones como Cabo Verde y Curazao demostraron lo contrario.

Con información de N+