Desaparecidos

Buscan a ‘Tetos’, Árbitro Desaparecido en Colima; Iba a Dirigir un Partido de Futbol

Héctor Jesús Sánchez Torres salió de Villa de Álvarez rumbo a Quesería, pero nunca llegó al encuentro deportivo

Balón acomodado por la portera Maricruz González durante el partido de fútbol Cruz Azul vs GuadalajaraFoto: Cuartoscuro
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