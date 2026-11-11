Buscan a ‘Tetos’, Árbitro Desaparecido en Colima; Iba a Dirigir un Partido de Futbol

Héctor Jesús Sánchez Torres, árbitro de futbol de 38 años, desapareció en Colima después de salir de su domicilio en Villa de Álvarez para dirigirse a un partido en la comunidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc. El silbante no llegó al encuentro deportivo y, hasta hoy, las autoridades siguen su búsqueda

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, fue visto por última vez el viernes 30 de octubre de 2026. Sus familiares reportaron la desaparición el 2 de noviembre, por lo que se difundió una ficha para solicitar apoyo de la ciudadanía.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que, según los datos recabados, Sánchez Torres habría reportado una lesión en uno de sus tobillos antes de perder comunicación con sus familiares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) está a cargo de las indagatorias, mientras que la Secretaría de Seguridad realiza labores de recopilación de información para colaborar con el caso.

¿Quién es Héctor Jesús Sánchez Torres, árbitro desaparecido en Colima?

Héctor Jesús Sánchez Torres es conocido entre sus compañeros del futbol amateur como “Tetos” y forma parte del Colegio de Árbitros Manuel Álvarez, organismo dedicado al arbitraje local.

Durante su trayectoria ha participado en encuentros de Primera División Amateur, Primera Fuerza y categorías infantiles, de acuerdo con representantes del gremio.

Su desaparición provocó una movilización entre sus compañeros, quienes acordaron suspender actividades como medida de solidaridad y para exigir avances en su localización.

Gremio arbitral suspende cerca de 450 partidos por desaparición de árbitro

La protesta del gremio arbitral ocasionó la suspensión de aproximadamente 450 partidos de futbol en Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Cuauhtémoc.

Sergio Rojas Beltrán, delegado estatal de árbitros, explicó que alrededor de 400 encuentros programados durante el fin de semana pasado y otros 50 que habitualmente se disputan de martes a viernes fueron suspendidos. La medida alcanzó competencias infantiles, futbol amateur, Primera Fuerza, futbol rápido y futbol 7.

PT