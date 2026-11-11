¿El Aguinaldo 2026 Es Libre de Impuestos en México? Así Calculas Cuánto Cobrarás por Ley

Buenas noticias para los trabajadores en México, durante el último bimestre del año depositarán el aguinaldo 2026, y dado que existen múltiples dudas alrededor de este pago, en N+ aclaramos si es libre de impuestos y cómo calcular cuánto toca cobrar.

Desde 1970 la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce el aguinaldo como una prestación anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre a aquellos trabajadores que tienen una relación de trabajo tipo subordinada a un patrón.

Dado que los pensionados también tienen derecho a cobrar este beneficio, en N+ ya te adelantamos cuánto cae el depósito del aguinaldo 2026 a los jubilados del ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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¿El aguinaldo es libre de impuestos en 2026?

La Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) aclaró que el aguinaldo sí genera impuestos, salvo en los casos que la gratificación sea inferior al monto equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En caso de que el dinero que te depositen por concepto de aguinaldo 2026 sea mayor a 30 UMAS, se paga el Impuesto sobre la Renta (ISR) del excedente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la dependencia encargada de descontar el monto correspondiente al ISR del aguinaldo de los trabajadores, pero el monto de la retención depende del salario y número de días de aguinaldo que recibes.

¿Cómo calcular el aguinaldo exento en 2026?

Tal como te explicamos en una nota previa, las personas que cobrarán su aguinaldo 2026 de forma íntegra son aquellos cuyo pago no rebase los 3,519 pesos, por el monto límite exento del ISR.

Dicha cantidad se obtiene al multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -que en 2026 es de 117.31 pesos- por 30, lo que da como resultado: 3,519.30 pesos

Para poder calcular el monto del aguinaldo exento de impuestos, debes conocer tu salario diario, tiempo que llevas trabajando y los días que te corresponden de prestación (la LFT establece mínimo 15, pero puedes llegar hasta 40).

Si tu aguinaldo total es igual o menor a 3,519.30 pesos, el 100% es exento y no retiene ISR por este concepto. En cambio si es mayor a dicha cantidad, el excedente sí paga impuestos.

Fórmula para calcular el aguinaldo gravado en 2026

Para que sepas cómo calcular el monto que causará gravamen debes restar el monto del aguinaldo total menos la parte exenta (3,519.30 pesos.

Por ejemplo, si el aguinaldo total que recibirás en 2026 es de 10,000 pesos, a esa cantidad le debes restar el monto exento (3,519.30).

Es decir que la cantidad sobre la cual se calcula la retención de ISR es de 6,480.70 pesos.