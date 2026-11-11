Economía

¿El Aguinaldo 2026 Es Libre de Impuestos en México? Así Calculas Cuánto Cobrarás por Ley

Desde 1970, el aguinaldo es un derecho anual que se deposita antes del 20 de diciembre de 2026, equivalente a 15 días de salario.

Billetes. El aguinaldo es libre de impuestos en México 2026.Hacia Fin de Año los trabajadores reciben el depósito del aguinaldo, pero ¿ese dinero es libre de impuestos? Te explicamos. Foto: Cuartoscuro.
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