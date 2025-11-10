Inicio Economía Aguinaldo: Lista de Trabajadores que No Rebirán Pago o Cobrarán Menos en 2025

Aguinaldo: Lista de Trabajadores que No Rebirán Pago o Cobrarán Menos en 2025

|

Daniel Zainos N+

-

Cada vez se acerca más el pago del aguinaldo 2025. Algunos lo recibirán en noviembre, otros hasta diciembre, pero algunos más no tendrán este pago; conoce quiénes serán

Te decimos quiénes no recibirán el pago del aguinaldo 2025

El aguinaldo es una preetación de ley para casi todos los trabajadores. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

COMPARTE:

Sin duda, la época de fin de año es una de las más esperadas por los trabajadores, debido a los pagos extras que reciben entre noviembre y diciembre. Uno de ellos es el aguinaldo, que es un derecho para casi todas y todos los empleados, pero ¿quiénes no lo cobran en 2025? ¿Quiénes reciben menos? En N+ te explicamos.

Es que como te hemos dado a conocer, pese a que ya es oficial el aguinaldo de 40 días

Video: Qué Puedes Hacer Si No te Pagaron tu Aguinaldo    

 

 

 

Historias recomendadas:

DMZ

Economía MéxicoSociedad
Inicio Economía Quienes no cobran aguinaldo 2025 lista empleados no recibiran pago cobraran menos