México Suspende Importación de Animales Vivos de EUA por Brote de Gusano Barrenador

El gobierno de México busca fortalecer la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga

Una mujer llevan su ganado a pastar en zona rural. Foto: CuartoscuroUna mujer llevan su ganado a pastar en zona rural. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+