México Suspende Importación de Animales Vivos de EUA por Brote de Gusano Barrenador

Ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado en diversos condados de Texas y en Nuevo México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), determinó la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de ese país.

Con esta medida, el gobierno de México busca fortalecer la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador del ganado, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

"La suspensión derivó de la notificación realizada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA (APHIS-USDA) al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el pasado 4 de junio de 2026", informó la Secretaría de Agricultura en un comunicado.

¿Qué animales no se podrán importar de forma temporal?

Como parte de esta medida, se suspendieron las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la importación desde Estados Unidos de:

Bovinos destinados a reproducción y sacrificio

Rumiantes silvestres

Equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio

Cerdos para reproducción

Ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio

Aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización

Hurones destinados a compañía y comercialización

En lo referente a perros de compañía, el APHIS y el Senasica acordaron reforzar las inspecciones sanitarias en los puntos de ingreso a México y evaluar medidas complementarias para acreditar la condición sanitaria de las mascotas, disposiciones que también serán aplicables a las aves canoras de compañía.

"Las autoridades sanitarias de México y los Estados Unidos mantienen una coordinación permanente y continúan con el intercambio técnico y científico de información, a fin de identificar las mercancías que no representan riesgo sanitario", añadió la dependencia federal en el comunicado.

AMP