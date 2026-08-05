Economía

Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 4 de Agosto 2026: Números Ganadores Sorteo Mayor 4023

En punto de las 20:00 horas inicia la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4023 que entrega 21 millones de pesos como premio mayor; conoce la lista de ganadores

Billete Sorteo Mayor 4023La Lotería Nacional lanzó 10 diseños distintos del billete del Sorteo Mayor 4023 de este martes 4 de agosto de 2026 que celebra la relación México-Francia. Foto: Tomada de X @FranciaenMexico.

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