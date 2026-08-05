Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 4 de Agosto 2026: Números Ganadores Sorteo Mayor 4023

La Lotería Nacional celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia con la emisión de un billete conmemorativo para el Sorteo Mayor 4023. Y en N+ te damos a conocer la lista completa de resultados y números ganadores de este 4 de agosto de 2026.

Para esta edición del Sorteo Mayor, que se celebra todos los martes, se emitieron 60 mil "cachitos" o billetes que van del 00001 al 60,000. Y cuyos diseños contemplan monumentos y escenas de la vida en Francia, tales como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame o el Museo de Louvre, entre otros.

El sorteo de este martes 4 es la segunda rifa contemplada en el Calendario de la Lotería Nacional de Agosto 2026, y si aún no consultas los resultados del Sorteo Zodiaco del pasado domingo 2, en una nota previa ya te dimos a conocer todos los números ganadores.

La Lotería Nacional lanzó distintos diseños para el "cachito" del Sorteo Mayor 4023 que se celebra este martes 4 de agosto 2026. Foto: Facebook Lotería Nacional.

¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 4023 de Lotería Nacional?

Tal como ha ocurrido con otras ediciones de esta rifa, la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4023 inicia en punto de las 20:00 horas. Y se podrá seguir a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), donde se habilitará una transmisión en vivo.

Resultados Lotería Nacional hoy 4 de Agosto 2026: Números Ganadores Sorteo Mayor 4023

En punto de las 20:00 horas podrás hallar en este apartado el listado de números ganadores del Sorteo Mayor 4023 que se celebra la noche de este martes.

Los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer qué billetes resultaron premiados, así como el monto que obtuvieron.

Vale la pena recordar que el Premio Mayor del sorteo de este 4 de agosto es de 21 millones de pesos.

El número 28640 obtiene premio de 21, 000, 000, pesos. Premio Mayor.

El número 52674 obtiene premio de 2,550,000 pesos. Segundo Premio.

El número 26651 obtiene premio de 900, 000 pesos.

El número 05510 obtiene premio de 240, 000 pesos.

El número 34890 obtiene premio de 240, 000 pesos.

El número 18570 obtiene premio de 240, 000 pesos.

El número 56150 obtiene premio de 240, 000 pesos.

El número 01518 obtiene premio de 120, 000 pesos.

El número 45165 obtiene premio de 120, 000 pesos

El número 57734 obtiene premio de 120, 000 pesos.

El número 41428 obtiene premio de 120, 000 pesos.

El número 10355 obtiene premio de 120, 000 pesos.

¿Cómo ganar el premio mayor de 21 millones de pesos de la Lotería Nacional hoy?

El premio que obtengas durante el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional dependerá de cuántos billetes o "cachitos" compres.

Mientras que un cachito tiene un costo de 30 pesos, con él puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Si adquieres una serie de 600 pesos, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si inviertes mil 800 pesos en tres series (60 cachitos) puedes llevarte el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

SARR