Tijuana Será Sede de Examen Presencial de la UNAM para Ingreso a Licenciatura este 2026

La ciudad de Tijuana, Baja California, será una de las cuatro sedes en México donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La evaluación se realizará en la ciudad fronteriza los días 15 y 16 de agosto de 2026, de acuerdo con el procedimiento anunciado por la máxima casa de estudios para las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo requerido.

Además de Tijuana, el examen será aplicado en Guanajuato, Oaxaca y la Ciudad de México, entre el 12 y el 19 de agosto.

¿Quiénes deberán presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM?

A partir del miércoles 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar los listados publicados por programa, entidad académica y modalidad para conocer el puntaje mínimo requerido para ser candidatos a presentar esta evaluación, en el siguiente enlace: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

La información estará disponible en el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UNAM.

Posteriormente, a partir del viernes 7 de agosto, quienes alcancen el puntaje establecido deberán ingresar con su clave personal al apartado “TU SITIO”, donde podrán obtener la cita correspondiente.

En el documento se especificará la fecha, horario, sede exacta, croquis de ubicación y documentación necesaria para presentar el examen.

¿Cuándo será el examen de la UNAM en Tijuana?

Para los aspirantes asignados a Baja California, el Examen de Control Presencial se realizará en Tijuana el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

El calendario completo establecido por la UNAM contempla aplicaciones en León los días 12 y 13 de agosto, en Oaxaca el 13, en Tijuana el 15 y 16 y Ciudad de México del 17 al 19 de agosto.

La Universidad recomendó a las y los aspirantes revisar cuidadosamente la información de su cita y recordó que el folio utilizado durante el proceso protege sus datos personales, por lo que no debe compartirse con personas ajenas a la institución.

En caso de dudas relacionadas con el procedimiento, la UNAM habilitó su plataforma de atención para aspirantes: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

APG