Educación

Tijuana Será Sede de Examen Presencial de la UNAM para Ingreso a Licenciatura este 2026

La UNAM aplicará el Examen de Control Presencial en Tijuana, los aspirantes podrán consultar desde el 5 de agosto si cumplen con el puntaje requerido.

Tijuana Será Sede de Examen Presencial de la UNAM para Ingreso a Licenciatura este 2026Tijuana Será Sede de Examen Presencial de la UNAM para Ingreso a Licenciatura este 2026 | Foto: UNAM

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Tijuana será sede del examen presencial de la UNAM para ingreso a licenciatura en 2026

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