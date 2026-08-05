Pensión Hombres Bienestar: Claves para Asegurar el Pago de Hasta 18 Mil Pesos Desde Agosto 2026

Luego del esperado registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, sigue la dispersión del apoyo, pero cometer un error puede llevarte a no recibir en tiempo y forma el pago de hasta 18 mil pesos. En N+ te compartimos dos claves para asegurar tu depósito y saber si ya lo recibiste.

Este programa, enfocado en la población de hombres, ha generado un gran interés debido a su entrega de apoyos a este grupo de la sociedad, ante la dispersión de pagos a mujeres de la misma edad a nivel federal. Es por ese motivo que muchas personas buscan su inscripción al programa.

Cabe recordar que el objetivo de este programa del Bienestar —de acuerdo con sus reglas de operación— es contribuir al ingreso de la población adulta mayor en la Ciudad de México, así como sumar al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna y disminuir los riesgos de estar en condición de vulnerabilidad asociados con la edad y la etapa de transición que implica dejar de pertenecer a la población económicamente activa.

¿Abrirán nuevo registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, en los próximos meses se podría anunciar un nuevo registro a la Pensión Hombres Bienestar, debido a que se busca llegar a un mayor número de personas.

El pasado 12 de julio, durante la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el programa cuenta con una inversión de mil 700 millones de pesos, lo que permitirá ampliar su cobertura para beneficiar a 154 mil hombres de la Ciudad de México al cierre del año.

SI te interesa unirte a los solicitantes, te recomendamos mantenerte al tanto de la información del gobierno capitalino, así como de las actualizaciones en N+, donde te informaremos puntualmente de las fechas y condiciones del proceso de inscripción.

A continuación, te recordamos los requisitos y documentos que debes alistar para no perder la oportunidad de obtener el pago de 3 mil pesos bimestrales por hasta seis meses:

Ser residente de la Ciudad de México. Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años” para el ejercicio fiscal 2026.

Documentos

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda, cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción, en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación en los términos del inciso.

Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial).

Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la Dirección Ejecutiva para Adultos “B”.

Las dos claves para asegurar el pago de la Pensión Hombres Bienestar desde agosto 2026

La coordinación del programa informó, a través de su canal de WhatsApp, que las personas que recibieron su tarjeta el pasado 12 de julio ya debieron haber recibido su pago bimestral de 3 mil pesos correspondiente al periodo mayo-junio 2026.

Si tú formas parte de ese grupo de beneficiarios que cuenta con su plástico, pero desconoces si ya recibiste el pago, acá te compartimos dos claves para asegurar tu pago, de acuerdo con el grupo de difusión del programa:

No cambiar el número de NIP de la tarjeta: Han pedido a los beneficiarios no modificar el número secreto. Seguir este paso te ayudará a no perder tu depósito en el momento del pago.

Consultar tu saldo disponible: Para saber que ya cayó el pago, puedes llamar al 5510001000 y seleccionar la opción 2.

Te recordamos que la tarjeta puedes usarla en establecimientos con terminal o disponer de tu dinero mediante retiro en cajeros, aunque este servicio cobra comisión, cuyo porcentaje depende del banco donde realices la operación.

DMZ