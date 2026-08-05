Programas sociales

Pensión Hombres Bienestar: Claves para Asegurar el Pago de Hasta 18 Mil Pesos Desde Agosto 2026

Te decimos las dos claves para asegurar tu pago de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años desde este agosto 2026, luego de que se llevara a cabo el registro y la entrega de tarjetas.

Beneficiarios de Pensión Hombres Bienestar aseguran Pago de Hasta 18 Mil Pesos Desde Agosto 2026Los beneficiarios de Pensión Hombres Bienestar reciben un pago de hasta 18 mil pesos. Foto: Facebook Sebien
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