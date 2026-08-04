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¿A Quiénes Les Depositan Beca Rita Cetina el 4 y 11 de Agosto 2026? Letras y Lista de Apellidos

Si estás a la espera de tu pago de la Beca Rita Cetina de primaria, consulta si estás en la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo en estos días

Conoce A Quiénes Les Depositan Beca Rita Cetina el 4 y 11 de Agosto 2026Los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria ya iniciaron. Foto: Julio León
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