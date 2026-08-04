¿A Quiénes Les Depositan Beca Rita Cetina el 4 y 11 de Agosto 2026? Letras y Lista de Apellidos

Iniciaron los pagos del apoyo de útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina de primaria, y para que sepas qué día te toca, acá te decimos a quiénes les depositan el martes 4 y 11 de agosto de 2026 con las letras y lista de apellidos que cobran estos días.

Luego de que se realizara la entrega de tarjetas, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026, con el cual se entregará la ayuda a millones de estudiantes de primero a sexto de primaria.

Como ya es una tradición en los programas sociales, los pagos se hacen directamente en la tarjeta que recibieron los padres de familia y se deposita en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

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¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina el 4 y 11 de agosto 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos, los martes 4 y 11 de agosto se depositará a las familias cuyo primer apellido inicia con las letras C, N, Ñ, O, P, Q. Este es el orden en el que se realizará la dispersión del apoyo de útiles y uniformes escolares:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto.

Letra C: Martes 4 de agosto.

Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto.

Letra G: Jueves 6 de agosto.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto.

Letra M: Lunes 10 de agosto.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto.

Letra R: Miércoles 12 de agosto.

Letras S: Jueves 13 de agosto.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

Beca Rita Cetina: Apellidos que cobran el 4 y 11 de agosto

El primer martes se pagará el apoyo de útiles y uniformes escolares a los alumnos de primero a sexto de primaria cuyo primer apellido inicia con la letra C. Esta es la lista de algunos de los más populares:

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortes

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cardenas

Calderón

Corona

Cano

Cuevas

Carmona

Cisneros



Mientras que el segundo martes, el 11 de agosto de 2026, los beneficiarios a los que les depositarán la Beca Rita Cetina de primaria son aquellos que se apellidan con las letras N, Ñ, O, P, Q:

Navarro

Nava

Navarrete

Núñez

Nieto

Neri

Nájera

Ochoa

Ortega

Ortiz

Olvera

Olivares

Orozco

Ojeda

Paz

Pérez

Pacheco

Peña



El apoyo de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares es de 2,500 pesos anuales, los cuales se entregan por cada alumno en dicho nivel educativo, de ahí que algunas familias recibirán depósitos de 5,000 o 7,500 pesos, en caso de tener dos o tres hijos estudiando.

PPP