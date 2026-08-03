Las 3 Formas de Consultar el Saldo de la Tarjeta Beca Rita Cetina: Así Sabes Si Ya Pagaron

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina de Primaria han comenzado a recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares, y acá les explicamos las 3 formas para consultar el saldo de su tarjeta del Banco Bienestar para que sepan si ya les pagaron en agosto 2026.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026 el cual va en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

De esta manera, a partir de este lunes 3 de agosto iniciaron los depósitos del apoyo para útiles y uniformes escolares para alumnos de primarias públicas, por lo que ahora las familias desean conocer cómo saber si ya les depositaron el apoyo económico de 2,500 pesos.

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La tarjeta de la Beca Rita Cetina es del Banco del Bienestar por lo que funciona igual que las de otros programas sociales, de ahí que el saldo de tu cuenta lo puedes consultar de tres formas diferentes: por la app oficial, por llamada telefónica y en los cajeros automáticos.

A continuación te explicamos los pasos a seguir para saber si ya te pagaron el apoyo para útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina exclusiva para estudiantes de primero a sexto de primaria.

¿Cómo consultar saldo en la app del Banco Bienestar?

Esta es la alternativa más cómoda que ofrece el Banco del Bienestar, ya que es posible checar el saldo de la tarjeta de la Beca Rita Cetina con tu celular desde cualquier lugar donde te encuentres. Para esto debes bajar la app oficial, de la siguiente manera:

Ingresa a la tienda de aplicaciones. Busca la App del Banco del Bienestar. Una vez que se haya descargado, ábrela y acepta los términos y condiciones. Escribe tu número de celular. Digita los 16 números de tu tarjeta y NIP que usas en el cajero. Genera una contraseña y repitela.

Una vez que estés dentro de la aplicación, ve a la opción que dice "consulta saldo". Esto lo puedes hacer las veces que quieras, aunque toma en cuenta que la app se cerrará después de algunos minutos de inactividad para mayor seguridad.

Consultar saldo en el teléfono del Bienestar

Otra opción para saber si ya pagaron la Beca Rita Cetina en agosto 2026 es consultando el saldo de tu tarjeta con una llamada telefónica al número del Banco Bienestar. Esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa o en la calle de la siguiente manera:

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada. Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo). Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar. Digita tu año de nacimiento. El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

¿Cómo consultar saldo en cajeros automáticos del Banco Bienestar?

Si te encuentras en la calle, puedes acudir a los cajeros de tu Banco del Bienestar más cercano, aquí puedes checar el directorio de sucursales. Ahí solo debes ingresar la tarjeta, teclear el NIP y dar clic a la sección "consultar saldo".

Si no tienes un Banco Bienestar cerca también tienes la posibilidad de hacerlo en cajeros de otros bancos, pero toma en cuenta que éstos solo muestran el saldo que está disponible para retirar, además de que te cobran comisión, cuyo monto dependerá de la institución bancaria que estés usando.

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