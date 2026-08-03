Programas sociales

Las 3 Formas de Consultar el Saldo de la Tarjeta Beca Rita Cetina: Así Sabes Si Ya Pagaron

La Beca Rita Cetina de primaria inició con los pagos del apoyo de útiles y uniformes escolares en agosto 2026. Checa cómo consultar el saldo de la tarjeta Bienestar

Conoce las 3 Formas de Consultar el Saldo de la Tarjeta Beca Rita CetinaEste día iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria. Foto: Banco Bienestar
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