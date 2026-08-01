Calendario de Pagos Beca Rita Cetina: ¿Quién Sí y Quién No Cobra su Apoyo en Agosto 2026?

Muchas personas ya están a la expectativa del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026, pero no todos los beneficiarios de este programa recibirán el depósito en plena época de compra de uniformes y útiles escolares. Conoce aquí quiénes sí y no recibirán su apoyo.

Luego de que se llevara a cabo la etapa de pagos en junio pasado, comenzó un periodo de pausa en la dispersión de apoyos para educación básica del gobierno federal. Esto terminará en agosto, que regresan los depósitos.

¿Ya hay calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026?

Hasta el momento, la Coordinación de Becas para el Bienestar no ha dado a conocer las fechas oficiales del pago de la Beca Rita Cetina en agosto 2026.

Las autoridades educativas continúan con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y tutores de estudiantes de primaria, proceso que concluyó el 31 de julio.

Aún no se ha dado a conocer una calendarización oficial para el depósito de los recursos; no obstante, si se mantiene el esquema utilizado en otros programas sociales y becas del Gobierno federal, la dispersión se realizaría de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante recordar que la cuenta bancaria está a nombre de la madre, padre o tutor, por lo que el orden de pago se determina con base en el apellido del adulto responsable y no del estudiante beneficiario.

A continuación te compartimos un ejemplo de cómo podría ser distribuido el calendaio de pagos de la Beca Rita Cetina en agosto 2026:

Día 1: A y B

Día 2: C

Día 3: D, E y F

Día 5: G

Día 6: H, I, J, K y L

Día 7: M

Día 8: N, Ñ, O, P y Q

Día 9: R

Día 10: S

Día 11: T, U, V, W, X, Y y Z

¿Quiénes sí y no reciben el pago de la Beca Rita Cetina en agosto 2026?

En agosto 2026 reciben el pago las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina Primaria, que ya cuenten con su tarjeta. Se trata de un solo pago durante el año escolar y se dispersará el mismo monto por cada estudiante, sin importar que formen parte de la misma familia. Así, la dispersión seguiría el siguiente patrón en los montos:

Un estudiante: $2,500 pesos

Dos estudiantes: $5,000 pesos

Tres estudiantes: $7,500 pesos

Para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina Secundaria, estos retomarán su pago en octubre 2026 y será el monto que reciben con normalidad: