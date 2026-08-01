Programas sociales

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina: ¿Quién Sí y Quién No Cobra su Apoyo en Agosto 2026?

Cada vez falta menos para la difusión del calendario de pagos de Beca Rita Cetina en agosto 2026; conoce quiénes sí y no recibirán el apoyo para útiles escolares.

Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina en agosto 2026Se acerca la difudión de calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en agosto 2026. Foto: Facebook
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