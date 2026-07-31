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¿Cómo Saber Si Ya Estás Registrado en Conavi? Así Consultas Estatus en Vivienda Bienestar 2026

Si te preguntas cómo consultar el estatus de registro de Conavi, consulta los pasos para confirmar tu inscripción al programa Vivienda Bienestar 2026

Checa Cómo Saber Si Ya Estás Registrado al Programa Vivienda Bienestar 2026El 2 de agosto cierra el registro de Vivienda Bienestar 2026. Foto: Conavi

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