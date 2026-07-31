¿Cómo Saber Si Ya Estás Registrado en Conavi? Así Consultas Estatus en Vivienda Bienestar 2026

Las inscripciones del programa de Vivienda Bienestar 2026 están a punto de terminar y, si tú hiciste la solicitud y te preguntas cómo saber si estoy registrado en Conavi, acá te decimos cuáles son los pasos para que puedas checar el estatus de tu incorporación.

El próximo 2 de agosto cerrarán las solicitudes de Conavi, y para que no se te pase la posibilidad de adquirir una casa o departamento a un precio accesible, en notas previas ya te explicamos los requisitos de este proceso y dónde están los módulos cerca de CDMX.

En caso de que ya hayas hecho tu inscripción, es importante que sepas cómo confirmar tu registro de Vivienda Bienestar 2026 y los próximos pasos en el proceso hasta la entrega de las casas en los diferentes municipios.

¿Cómo saber si ya estoy registrado en Conavi?

Las personas que ya se inscribieron al programa de Vivienda Bienestar 2026, pueden consultar el estatus de registro en la página web de la Conavi, en el siguiente enlace: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/consulta

Para checar cómo va el proceso de tu inscripción, solo debes ingresar los 18 caracteres de tu CURP o los 10 dígitos del folio de registro que te dieron al momento de realizar el trámite en los módulos.

En caso de que tengas dudas para consultar el estatus de registro, puedes comunicarte a través de los canales oficiales de atención ciudadana de la Conavi, al WhatsApp 5536412171, al correo atencionciudadana@conavi.gob.mx y al teléfono 55 9138 9991, opción 1.

¿Qué sigue después del registro de Conavi?

Si ya hiciste tu inscripción, debes saber que este es un proceso con varias etapas, por lo que deberás estar pendiente de la información que proporcione la Comisión Nacional de Vivienda. Estos son los próximos pasos del registro:

Publicación de preseleccionados.

Conavi dará a conocer el listado de personas que se inscribieron y que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos, las cuales continuarán en el proceso. Los resultados se publican en la página oficial: www.gob.mx/conavi

Visita domiciliaria.

Las personas que sean preseleccionadas recibirán la visita de personal de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar en sus domicilios para confirmar la información que proporcionaron en el registro y deberán tramitar y entregar el Certificado de no Propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad o su equivalente.

Asamblea informativa y sorteo.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles en la zona, se realizará una asamblea y sorteo para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una casa del Bienestar.

Entrega de casas.

Una vez que concluya la construcción de las viviendas, comenzará el proceso de entrega para las personas que fueron seleccionadas, ya sea de forma directa o a través del sorteo.

PPP