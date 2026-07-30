Programas sociales

Darán Pago Becas y Apoyos Bienestar de Hasta $10,000: Qué Programas Depositan en Agosto 2026

Si estás a la espera de tu pago, consulta qué programas del Bienestar depositarán apoyos y las fechas en las que caerán

Conoce Qué Becas y Apoyos Bienestar Dan Hasta 10,000 Pesos en Agosto 2026Diferentes programas darán apoyos en agosto de 2026. Foto: Banco Bienestar

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