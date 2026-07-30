Darán Pago Becas y Apoyos Bienestar de Hasta $10,000: Qué Programas Depositan en Agosto 2026

Un nuevo mes se aproxima y en él se pagarán becas y apoyos del Bienestar de hasta 10 mil pesos. Por ello, acá en N+ te traemos la lista de programas sociales que se depositarán en agosto 2026 y las fechas en las que caerá el dinero.

Los pagos de la Secretaría de Bienestar a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras ya concluyeron, por lo cual algunos beneficiarios han comenzado a preguntarse cuándo será la segunda dispersión del año.

Por tal motivo, para que vayas planificando tus gastos, es importante que los beneficiarios de los programas sociales sepan cuándo podrán cobrar su próximo depósito del apoyo Bienestar al que pertenecen.

¿Hay pago de Pensión Bienestar en agosto 2026?

Los programas de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras no realizarán depósitos en agosto de 2026, pues la dispersión que acaba de pasar corresponde al bimestre de julio y agosto.

De esta manera, el próximo depósito que se hará a los beneficiarios de estos programas sociales será hasta septiembre 2026. Como ya es una costumbre se espera que los recursos comiencen a depositarse desde los primeros días del mes en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

¿Qué becas y apoyos del Bienestar pagan en agosto 2026?

Diferentes programas sociales se estarán entregando durante agosto de 2026 y entre los beneficiarios están estudiantes, jóvenes de 18 a 29 años y mujeres de 18 a 59 años. Esta es la lista de apoyos del Bienestar que se dispersarán:

Beca Rita Cetina.

Jóvenes Construyendo El Futuro.

Sembrando Vida.

Mujeres con Bienestar.

Mi Beca para Empezar.

Vinculación Productiva del INAPAM.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina de primaria 2026?

La Beca Rita Cetina entregará el apoyo para útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos a los beneficiarios de primero a sexto de primaria. La dispersión se espera que inicie el lunes 3 de agosto de 2026.

La distribución de depósitos se hará conforme a un calendario de pagos, el cual avanzará en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. El dinero caerá directamente a la tarjeta del Bienestar.

Fecha de pago de Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa del Bienestar ofrece capacitación en centros de trabajo a jóvenes de 18 a 29 años y un pago mensual de 9,582.47 pesos, el cual se depositará el próximo 28 de agosto de 2026, de acuerdo con lo que ha manejado el programa.

El depósito cae directamente a la tarjeta Bienestar que tiene cada aprendiz y para obtener el pago es necesario cumplir con los horario establecidos por el centro de trabajo, además de realizar las evaluaciones de los tutores.

Pago de Sembrando Vida Bienestar en agosto 2026

Este programa dirigido a campesinos ofrece un apoyo económico de 6,450 pesos al mes, los cuales se entregan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, además de que otorga apoyos adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

¿Cuándo cae apoyo de Mujeres con Bienestar 2026?

Luego de que en junio se realizó el tercer pago de Mujeres con Bienestar, se espera que en agosto se haga la cuarta dispersión del programa, el cual otorga 2,500 pesos a las mujeres de 18 a 59 años.

¿Cuándo paga INAPAM en agosto 2026?

El INAPAM cuenta con el programa de Vinculación Productiva de personas de la tercera edad con el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Este programa ofrece un sueldo base, que tiene como base el salario mínimo que es de 9,582.47 pesos, que se entregan de manera quincenal, además de todas las prestaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como lo son el reparto de utilidades y el pago de aguinaldo.

¿Cuándo cae apoyo de útiles de Mi Beca para Empezar?

El apoyo para útiles y uniformes escolares de la beca que otorga el Fideicomiso Bienestar Educativo de Ciudad de México (Fibien CDMX) se estará entregando en los próximos días de agosto 2026. Estos son los montos que dan:

Preescolar y CAM Preescolar: 970 pesos.

Primaria y CAM Primaria: 1,100 pesos.

Secundaria y CAM Secundaria: 1,180 pesos.

CAM Laboral: 1,180 pesos.

PPP