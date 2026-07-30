¿Qué Programas Bienestar Abren Registro y Módulos en Agosto 2026? Cuánto Dan, Fechas, Requisitos

Julio fue el mes de pago para millones de beneficiarios y ahora es momento de hacer inscripciones, por eso acá te decimos qué programas del Bienestar abren registro y módulos en agosto 2026, cuánto dan en cada apoyo, las fechas y requisitos que deben cumplir hombres y mujeres para llenar su solicitud en México.

Para los pocos días que quedan del mes, te recordamos que aún puedes hacer tu registro al apoyo mujeres Bienestar de 18 a 59 años de edad, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora cierran los módulos este viernes 31 de julio 2026, en el último día para llenar tu solicitud a la ayuda de 2,600 pesos bimestrales.

¿Qué programas del Bienestar abren registro y módulos en agosto 2026?

Hay muy buenas noticias para hombres y mujeres, pues cuatros apoyos Bienestar abren inscripciones durante el mes de agosto y todos son a nivel nacional, es decir, pueden aplicar personas que vivan a lo largo de todo el país. Los programas que tienen registro son los siguientes:

Jóvenes Construyendo el Futuro. CONAVI Vivienda para el Bienestar. Credencialización al Servicio Universal de Salud. INAPAM Adultos Mayores.

Fechas y requisitos para solicitar los apoyos para hombres y mujeres Bienestar con registro en agosto 2026

Si estás interesado en solicitar alguno de los apoyos, debes estar muy pendiente pues en los próximos días empiezan las inscripciones en la gran mayoría de programas sociales:

Jóvenes Construyendo el Futuro: Abre registro el sábado 1 de agosto y hasta que se cubran todos los cupos disponibles. Requisitos:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

Vivienda para el Bienestar de CONAVI: Hay módulos de registro abiertos el 1 y 2 de agosto 2026 en varios estados. Requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Credencialización al Servicio Universal de Salud: Durante todo el mes va a estar abierto el registro para obtener la credencial. Los requisitos:

Desde formar parte de la Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más o para personas con discapacidad.

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Acude a tu módulo del Bienestar más cercano aquí.

Tarjeta de INAPAM: Durante todo el mes se puede otorgar la credencial que brinda múltiples beneficios. Los requisitos para tramitar:

Tener de 60 años en adelante.

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia: CURP actualizado y número telefónico.

Haz tu registro en los módulos de INAPAM.

¿Cuánto pagan los programas Bienestar con inscripciones en agosto 2026?

Los cuatros apoyos con registro, solo uno paga con dinero de forma mensual. El resto ofrece otro tipo de beneficios, como una casa del Bienestar:

Jóvenes Construyendo el Futuro: Da un pago mensual de 9,582 pesos por beneficiario.

CONAVI Vivienda para el Bienestar: Da una casa con valor de 600 mil pesos mediante financiamientos accesibles.

Credencialización al Servicio Universal de Salud: Da acceso acceso a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México : IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc.

INAPAM Adultos Mayores: La credencial otorga descuentos y beneficios en alimentación, salud, transporte, servicios y recreación para personas.

AO