Programas sociales

¿Qué Programas Bienestar Abren Registro y Módulos en Agosto 2026? Cuánto Dan, Fechas, Requisitos

Checa la lista de todos los apoyos Bienestar que abren registro para hombres y mujeres en agosto 2026, así puedes ver a cuál puedes inscribirte

Qué programas Bienestar abren registro y módulos en agosto 2026 fechas y requisitos para hombres y mujeresCuatro apoyos Bienestar ya confirmaron registro en agosto 2026 y puede haber más. Foto: Secretaría de Bienestar

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