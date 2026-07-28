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Se Acaba el Tiempo: Lista Módulos CONAVI para Registro de Vivienda Bienestar al 31 de julio 2026

Conoce aquí dónde están abiertos los módulos de CONAVI para el registro de Vivienda para el Bienestar hasta el 31 de julio 2026 y cuáles son sus horarios.

Registro de CONAVI para Vivienda Bienestar en julio 2026CONAVI realiza el registro de Vivienda Bienestar en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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