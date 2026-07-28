Se Acaba el Tiempo: Lista Módulos CONAVI para Registro de Vivienda Bienestar al 31 de julio 2026

Desde hace unos días se ha habilitado el registro a Vivienda Bienestar en varios estados del país, pero, según fue anunciado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), este proceso está disponible por fechas, por lo que hasta el 31 de julio habrá solo algunas ubicaciones abiertas. Conoce aquí dónde están los módulos de CONAVI.
Previamente te hemos dado a conocer los requisitos para poder convertirte en beneficiario de este programa social, así como el inicio de esta inscripción.
¿Dónde están los módulos CONAVI para registro de Vivienda Bienestar al 31 de julio 2026?
De acuerdo con la CONAVI, del 28 al 31 de julio 2026 se mantiene el registro al programa de Vivienda Bienestar, que tiene como fin garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.
Sin embargo, este proceso no lleva los mismos horarios y fechas en todos los estados donde está disponible, por lo que a continuación te compartimos una lista con algunas de las ubicaciones de los módulos CONAVI, donde podrás encontrar el registro de Vivienda para el Bienestar:
Baja California Sur
Secretaría de Bienestar
Domicilio: Blvd. Gral. Agustin Olachea S/N, Privada las Garzas, C.P. 23075, La Paz, Baja California Sur
Referencia: Frente a Plaza Victoria
20 de julio al 01 de agosto
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Campeche
ICAT Champoton
Champotón
Domicilio: Calle Santa Maria 1030, Colonia Cristobal Colon, C.P. 24400, Champoton, Campeche
Referencia: A Un Costado del Cementerio Municipal
20 de julio al 02 de agosto
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Chiapas
Centro Integrador de Desarrollo
Tuxtla Gutiérrez
Domicilio: Calle 11A Oriente Sur NO.155, Colonia San Roque, C.P. 29073, Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Referencia: A Un Costado del Centro de Atencion para El Adulto Mayor CAAM y El Pensionissste
20 de julio al 02 de agosto
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Escuela Primaria Salvador Zubiran
Aquiles Serdán
Chihuahua
Escuela Primaria Salvador Zubiran
Aquiles Serdán
Domicilio: Calle Onix No. 743, Fracc. Vista San Guillermo, C.P. 31653, Santa Eulalia, Chihuahua
Referencia: Escuela Primaria Salvador Zubiran
20 al 31 de julio
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Coahuila
Unidad Deportiva Benito Juarez
San Pedro
Domicilio: Av. Coahuila No. 509, Colonia Proletaria Benito Juarez, C.P. 27822, San Pedro, Coahuila
Referencia: Unidad Deportiva Benito Juarez
30 de julio al 01 de agosto
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Durango
Expo Feria Gómez Palacio
Gómez Palacio
Domicilio: Blvd. Ejercito Mexicano Km. 2.5, la Feria, C.P. 35070, Gómez Palacio, Durango
Referencia: Feria Nacional Gómez Palacio
20 al 31 de julio
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
En el siguiente link podrás conocer el mapa de las ubicaciones y las fechas de todos los módulos: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos
Si te interesa registrar tu solicitud para participar en el proceso de selección, deberás acudir al módulo, con la documentación completa en original y copia:
Identificación oficial vigente con fotografía.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Comprobante de domicilio.
Comprobante o declaración de ingresos.
Recibo de pago reciente o formato de declaración de ingresos.
Certificado de discapacidad.