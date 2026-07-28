Homicidios

Revelan Resultado de Peritaje Psicológico de Danna Yanina Detenida por Muerte de Dafne Zapata

Danna Yanina "N", de 18 años de edad, es investigada por el feminicidio de Dafne en la Escuela Militar Doenitz, pero peritajes revelaron que también es víctima

Danna Yanina "N" es investigada por autoridades por el feminicidio de Dafne en TamaulipasFoto: N+
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