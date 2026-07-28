Revelan Resultado de Peritaje Psicológico de Danna Yanina Detenida por Muerte de Dafne Zapata

El feminicidio de Dafne sigue bajo investigación, pero también destapó varias irregularidades y agresiones en contra de otros alumnos de la Escuela Militar Doenitz; tal es el caso de Danna Yanina, quien es investigada por su presunta participación en los hechos; esto reveló un peritaje.

La joven de 18 años de edad fue la primera detenida como sospechosa por el caso; no obstante, su familia aseguró que ella no es culpable en el caso, ya que Danna no era una trabajadora, era una estudiante por la cual pagaban una colegiatura de 50 mil pesos mensuales.

“Ella (Estrellita) la trajo a declarar (a la Fiscalía Tamaulipas); ellos (los encargados de la escuela) le dijeron qué tenía que decir, sin abogado presente y sin nosotros (sus papás) y sin nuestra autorización”, afirmó a N+ su mamá.

La madre de Danna Yanina refiere que su hija fue víctima de secuestro, ya que desde que se dio a conocer la muerte de Dafne, el personal de la escuela se "la llevó con engaños" y fue hasta varios días después que la entregaron a su familia, no sin antes pedirles el pago de la mensualidad de la colegiatura correspondiente al mes.

El padre de Danna fue citado en cinco lugares diferentes de Tampico y la comunicación era desde números desconocidos. El domingo 19 de julio de 2026, la joven fue entregada en un supermercado a su padre.

Una vez que la joven llegó a su casa en Poza Rica, Veracruz, contó a sus padres lo que vivía al interior de la Escuela Militar Doenitz.

¿Qué pasó con Danna Yanina en la Escuela Militar Doenitz?

Según la mamá de Danna Yanina, tuvo que convencer a su hija para revelar qué pasaba al interior de la escuela militar, debido a que su testimonio era clave para hacer justicia por la muerte de su compañera Dafne Zapata Quintos.

“Necesito que me cuentes todo lo que pasó en ese lugar, porque allá fuera está una mamá que está llorando porque le mataron a su bebé, y si tú eres una testigo, para decir qué pasó en ese lugar, cómo los trataban y la puedes ayudar, ayúdala, mi amor”, recuerda que le pidió a su hija.

Danna refirió que fue abusada sexualmente los tres meses de haber ingresado a la escuela. El agresor fue señalado como "el Comandante Mora", quien en varias ocasiones la habría agredido; no era la única niña que vivía esos abusos.

¿Qué reveló el peritaje de Danna Yanina?

En la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Menores de Edad y contra Mujeres por Razón de Género de Tamaulipas, la perito particular de Psicología Jurídica, Mara Paola Muñoz Rodríguez, aseguró que las pruebas arrojaron que Danna es una víctima más de esa escuela militar.

“Efectivamente, Danna presenta una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder donde ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”, aseguró a N+ en entrevista.

También refirió que, según el estudio, el cual también se está practicando a otros estudiantes, reveló que Danna Yanina atraviesa por un episodio en el que desea atentar contra su integridad; por ello, es urgente que se haga un cambio de medida cautelar.

“En el presente dictamen que yo realicé se encontró que ella está presentando ideación suicida de una manera muy elevada y yo dentro de este dictamen puse una recomendación de un cambio de medida cautelar”, afirmó.

La mamá de Danna Yanina aseguró que su hija tenía el sueño de estudiar en esa escuela; por ello pidió a sus papás que la inscribieran. Debido a que vivía en Poza Rica, Veracruz, no podía trasladarse constantemente a su hogar, así que estudiaba en la modalidad de internamiento, donde se supone le brindarían cuidado, seguridad y atención médica.

“Empezó a llorar y me dijo: '¿No me vas a dejar nunca, nunca, aunque ya no valga nada?'. Y le dije: 'Mi amor, tú vales más que nunca'. Y cuando me dijo eso, supe que le habían hecho algo y me dijo: 'Yo me hubiera querido morir, mamá, porque no valgo nada, estoy sucia'”, contó la mamá de Yanina.

Denuncian más casos de agresión en Escuela Militar

La muerte de Dafne en la escuela militar Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, reveló más hechos de violencia en contra de los estudiantes. La madre de un exalumno, quien hace años fue parte de la institución, recientemente le reveló que también era golpeado y maltratado.

"Estuvo en el internado y ahí sufrió muchas cosas mi hijo; lo asfixiaban, le ponían bolsas, lo tableaban, le pegaban de tal manera que no se vieran los golpes, para que no se notara", contó a N+ de manera anónima para resguardar su seguridad.

La mujer indicó que su hijo confesó lo que vivió en esa escuela cuando se enteró de que uno de sus hermanos menores iba a ser inscrito en el colegio. "Quiso prevenir que no le hicieran lo mismo", señaló.

EPP