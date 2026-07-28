Balaceras

¿Qué Pasó en Avenida Constituyentes Hoy? Atacan a Balazos a Pasajeros de Taxi por Aplicación

La balacera ocurrió cuando el taxi por aplicación circulaba sobre la avenida Constituyentes en la alcaldía Miguel, en CDMX

El taxista por aplicación fue atacado a balazos en la avenida ConstituyentesFoto: Archivo

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Avenida Constituyentes, CDMX: los pasjeros de un taxi por aplicación fueron atacados. La SSC ya investiga

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