¿Qué Pasó en Avenida Constituyentes Hoy? Atacan a Balazos a Pasajeros de Taxi por Aplicación

El ataque armado contra un taxi de aplicación en inmediaciones de la avenida Constituyentes, provocó hoy una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Miguel Hidalgo; así ocurrió la balacera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las autoridades recibieron una llamada de auxilio luego por detonaciones por arma de fuego. Por está razón, la patrulla MX-532D-4 del Sector Tacubaya, acudió a verificar la situación.

Al llegar al lugar, agentes verificaron un vehículo que tenía impactos de bala.

¿Cómo fue la balacera en avenida Constituyentes hoy?

Luego de verificar que el auto había sido atacado a balazos, otros servicios de emergencia fueron alertados con la finalidad de brindar ayuda a las personas que iban a bordo de la unidad, así como para buscar a los presuntos responsables.

En el sitio, se entrevistaron con el conductor quien refirió que trabaja como taxi por aplicación y llevaba pasajeros. Mientras circulaba sobre la avenida Constituyentes, una de las más importantes y transitadas de la Ciudad de México, ocurrió la agresión.

Debido a que otro auto le dio alcance y cuando lo emparejó en inmediaciones de la calle Fernando Montes de Oca, abrió fuego en varias ocasiones en la zona correspondiente al copiloto. Los cristales del lado derecho del vehículo quedaron prácticamente desechos y se observan diversos impactos.

Las autoridades refirieron que las personas que iban en el taxi de aplicación no sufrieron lesiones durante la balacera en la avenida Constituyentes hoy. Asimismo, se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia para ubicar el paradero de los presuntos responsables; hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión.

SSC informa

Efectivos de la SSC informaron que se tomó conocimiento del robo de dinero en efectivo a los tripulantes de un vehículo tipo taxi por aplicación, quienes previamente habían realizado un retiro bancario, cuando circulaban sobre la avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Durante los hechos, se registró una detonación de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas"

Tras el asalto, la SSC indicó que ya investiga los hechos en coordinación con la Fiscalía de la CDMX, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los probables responsables que, viajaban a bordo de una motocicleta.

EPP