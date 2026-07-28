Astronomía

¿Cómo Descubrimos que la Tierra Era Redonda? Así Puedes Comprobarlo Tú Mismo desde Casa

¿Quién fue primero en dilucidar si la Tierra era redonda o plana? ¿Cómo se demostró que el planeta es esférico? Te explicamos cómo comprobar la redondez de la Tierra sin salir de casa

Imagen satelital de la Tierra. Foto: NASAImagen satelital de la Tierra. Foto: NASA

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¿Sabías que puedes comprobar desde casa que la Tierra es redonda? Descubre cómo Eratóstenes y Aristóteles lo hicieron sin tecnología moderna. Aprende más sobre este fascinante tema.

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