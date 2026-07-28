Pronóstico del tiempo

¿Qué Es un Microburst y Por Qué Es Peligroso el Fenómeno que Azotó Hoy a Sonora en la Tormenta?

Hoy se registró un fenómeno meteorológico conocido como microburst, te explicamos porque se forma.

¿Qué es un Microburst? El Fenómeno que Provocó Fuertes Daños Durante las Tormentas en Sonora¿Qué es un Microburst? El Fenómeno que Provocó Fuertes Daños Durante las Tormentas en Sonora. Foto: MeteoAlert

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