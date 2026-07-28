¿Qué Es un Microburst y Por Qué Es Peligroso el Fenómeno que Azotó Hoy a Sonora en la Tormenta?

Hoy se registraron fuertes lluvias en Sonora y fenómeno meteorológico conocido como microburst o microrráfaga que generó la caída de espectaculares, daños en casas y establecimientos.

¿Qué es el microburst o microrráfaga?

Se trata de una intensa columna de aire descendente que se genera dentro de una tormenta eléctrica y que mide menos de cuatro kilómetros de ancho. Aunque su duración suele ser de apenas unos minutos, al impactar contra la superficie puede generar vientos de hasta 160 kilómetros por hora, los cuales se dispersan en todas direcciones.

La fuerza de una microrráfaga es capaz de derribar árboles, desprender techos e incluso arrancar fragmentos de concreto, lo que explica parte de los daños observados tras las recientes tormentas.

Este fenómeno se presenta principalmente durante el verano, cuando coinciden condiciones como una atmósfera inestable, lluvias intensas, presencia de aire seco en niveles medios de la atmósfera y fuertes corrientes de viento.