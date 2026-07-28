Huracán Genevieve Categoría 4: ¿Dónde Se Ubica y Qué Trayectoria Podría Tomar el Ciclón?

El huracán Genevieve se ha convertido en el primero de la temporada en alcanzar la categoría 4. Te decimos cuál es la probable trayectoria del séptimo ciclón que se ha formado en el océano Pacífico durante la actual temporada de huracanes.

El ciclón se ubica a 815 kilómetros al suroeste de Baja California Sur.

Actualmente, el huracán Genevieve tiene vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde está el huracán Genevieve y qué tan fuerte es?

Para esta temporada de huracanes 2026, el SMN pronosticó la formación de entre 18 y 21 ciclones en el océano Pacífico. Genevieve no solo es el séptimo ciclón de la temporada; también es el primero en alcanzar la categoría 4.

Según la agencia meteorológica, parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Genevieve se ubica a 815 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Pese a la distancia, el ciclón ya ha dejado sentir sus efectos en las costas mexicanas.

Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit y Guerrero han visto fuertes lluvias influidas por el ciclón que transita por el Pacífico. Además, Genevieve también ha provocado fuertes marejadas en Colima y Jalisco.

En este momento, el huracán Genevieve mantiene vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Además, presenta rachas de 270 kilómetros por hora.

¿Cuál será la trayectoria del huracán Genevieve en los próximos días?

No obstante, el SMN anticipa que Genevieve se aleje en los próximos días de México sin causar mayores afectaciones. En este momento, el meteoro mantiene una trayectoria hacia el oeste y se espera que en los próximos días siga adentrándose en el Pacífico y alejándose de México.

El huracán podría degradarse a categoría 3 hacia el mediodía del 28 de julio. A medida que el huracán continúe su trayectoria hacia el oeste, lejos de las costas mexicanas, irá perdiendo fuerza.

Hacia el mediodía del miércoles 29 de julio habrá de bajar a categoría 2 y el viernes 31 se degradará en una tormenta tropical. El sábado, Genevieve se disolverá a casi 2 mil kilómetros de las costas de México.

Cuando se disipe, Genevieve habrá sido el huracán de mayor fuerza que hayamos visto hasta el momento durante toda la temporada de huracanes 2026. No obstante, el SMN anticipa la formación de entre 4 y 5 huracanes de gran fuerza en el océano Pacífico durante la temporada.