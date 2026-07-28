Pronóstico del tiempo

Huracán Genevieve Categoría 4: ¿Dónde Se Ubica y Qué Trayectoria Podría Tomar el Ciclón?

El huracán Genevieve es el séptimo ciclón de la temporada en el Pacífico y el primero que alcanza la categoría 4; te decimos cuál es su trayectoria

Vista satelital del ciclón tropical. Foto: NOAAVista satelital del ciclón tropical. Foto: NOAA

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Genevieve, el séptimo ciclón del Pacífico, impacta con lluvias en Sinaloa y Jalisco. Aunque se aleja, sigue siendo el más fuerte de la temporada. Conoce más sobre su trayectoria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+