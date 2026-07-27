Cambio climático Huracán Genevieve Alcanza Categoría 4 en el Pacífico, ¿Afectará a Jalisco? El huracán Genevieve se encuentra en categoría 4 en el Pacífico, y esto es lo que se sabe sobre posibles afectaciones en Jalisco Estas podrían ser las afectaciones del huracán Genevieve en Jalisco. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Genevieve, huracán categoría 4, se acerca a Jalisco. Lluvias y marejadas afectarán desde Cabo Corrientes hasta Cihuatlán. ¿Cómo se prepara la región? Infórmate aquí. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 27 jul 2026 | 15:53 CST Actualizado hace 4 horas

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El huracán Genevieve, el más poderoso que se ha presentado en la temporada de 2026 en el Pacífico, dejará precipitaciones en Jalisco, de acuerdo con Lorena Cruz, meteoróloga de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

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Genevieve alcanzó a ser categoría 5 durante la madrugada de este lunes, pero más tarde se degradó a categoría 4. Se encuentra a 930 kilómetros de las costas de Jalisco y se mueve al noroeste, hacia el Pacífico Central, lo que significa que se irá debilitando.

“Afectando la marejada, las costas principales de Jalisco, que van desde Cabo Corrientes hasta Cihuatlán. El oleaje es considerable, de entre 2 y 2.3 metros a lo largo de lunes y martes; a partir del miércoles empezará a disminuir la intensidad”, explicó Cruz.

La Zona Metropolitana de Guadalajara también será afectada

De acuerdo con los expertos, habrá lluvias significativas en todo el territorio, especialmente hacia zonas serranas y montañosas, estos efectos también estarán presentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Por lo que no representa peligro para las costas de México, pero eso sí, su amplia circulación ciclónica está metiendo vientos muy húmedos del Pacñifico hacia el interior del país, por lo que lunes y martes habrá aumentado la nubosidad, sobre todo en tardes y noches como una afectación indirecta”, manifestó Mauricio López Reyes, meteorológico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.

Hasta julio de 2026, se han formado dos huracanes en el Pacífico Mexicano: Fausto y Genevieve, además de las tormentas tropicales: Amanda, Boris, Douglas y Elida.

La Conagua prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacifico, mientras que en el Atlántico, se espera que se formen entre 11 y 15 ciclones.