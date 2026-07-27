Cambio climático

Huracán Genevieve Alcanza Categoría 4 en el Pacífico, ¿Afectará a Jalisco?

El huracán Genevieve se encuentra en categoría 4 en el Pacífico, y esto es lo que se sabe sobre posibles afectaciones en Jalisco

HuracánEstas podrían ser las afectaciones del huracán Genevieve en Jalisco. Foto: N+

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Genevieve, huracán categoría 4, se acerca a Jalisco. Lluvias y marejadas afectarán desde Cabo Corrientes hasta Cihuatlán. ¿Cómo se prepara la región? Infórmate aquí.

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