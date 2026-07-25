¿Por Qué El Niño 2026 Podría Ser el Más Fuerte de la Historia?

Los meteorólogos internacionales afirman que es cada vez más probable que se desarrolle un fuerte fenómeno de "El Niño" en la segunda mitad del año 2026 y para 2027, lo que provocará un aumento de las temperaturas, alteraciones en las precipitaciones y riesgos para los cultivos en todo el mundo.

¿Qué es "El Niño"?

“El Niño” es un calentamiento periódico de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico oriental, causado por el debilitamiento de los vientos. Ocurre de forma natural cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses.

Este fenómeno meteorológico generalmente produce temperaturas más cálidas en todo el mundo, sequías en regiones como el sur y sureste de Asia, Australia y el sur de África, y fuertes lluvias en otras, como el sur de Sudamérica y Estados Unidos.