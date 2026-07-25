¿Por Qué El Niño 2026 Podría Ser el Más Fuerte de la Historia?
Advierten que un evento de esta magnitud se situaría entre los más intensos de las últimas décadas y aumentaría el riesgo de interrupciones en la producción de alimentos mundiales
Vista del terreno agrietado en una presa, mientras Zimbabue sufre una sequía provocada por "El Niño". Foto: Reuters
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Las previsiones apuntan a una probabilidad del 81% de que el actual episodio de “El Niño” se convierta en un “El Niño” "muy fuerte" o "súper fuerte" para finales de año, y a una probabilidad del 97% de que estas condiciones persistan el próximo año
Los meteorólogos internacionales afirman que es cada vez más probable que se desarrolle un fuerte fenómeno de "El Niño" en la segunda mitad del año 2026 y para 2027, lo que provocará un aumento de las temperaturas, alteraciones en las precipitaciones y riesgos para los cultivos en todo el mundo.
¿Qué es "El Niño"?
“El Niño” es un calentamiento periódico de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico oriental, causado por el debilitamiento de los vientos. Ocurre de forma natural cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses.
Este fenómeno meteorológico generalmente produce temperaturas más cálidas en todo el mundo, sequías en regiones como el sur y sureste de Asia, Australia y el sur de África, y fuertes lluvias en otras, como el sur de Sudamérica y Estados Unidos.
NOAA declara la llegada de “El Niño”
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) declaró la llegada de “El Niño” días atrás. Además, se indicó que es probable que el patrón climático se intensifique, con una probabilidad del 63% de que se produzca un “El Niño” muy fuerte o "super El Niño" en 2027.
La sequía, el calor o las lluvias excesivas provocadas por “El Niño” representan un duro golpe para los agricultores que este año ya se enfrentan a las fuertes subidas de precios de los fertilizantes y el diésel, derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
¿Suben precios en mercados por “El Niño”?
Las materias primas agrícolas han experimentado fuertes aumentos de precio durante episodios anteriores de El Niño. Según la firma de inversión WisdomTree, cada episodio intenso de El Niño en los últimos 55 años ha reducido la producción de cacao.
Durante el último El Niño, que se extendió desde mediados de 2023 hasta mediados de 2024 y se consideró de moderado a fuerte, África Occidental, principal productor, se vio afectada inicialmente por el doble de precipitaciones de lo normal, lo que dejó a los árboles de cacao expuestos a una enfermedad fúngica.
En 2024, el patrón climático cambió y África Occidental se vio afectada por un calor intenso y vientos Harmattan inusualmente secos y fuertes, lo que provocó que los árboles, debilitados por enfermedades, perdieran sus flores.
Café sufriría estragos por “El Niño”
“El Niño” es especialmente problemático para el café, ya que suele traer temperaturas más altas y menos precipitaciones a Vietnam, principal productor, e Indonesia, tercer productor, a partir de mediados de año.
ONU insta a prepararse para calor extremo por “El Niño”
La ONU insta al mundo a prepararse para el riesgo de calor extremo provocado por El Niño. La agencia meteorológica de las Naciones Unidas pronosticó un fenómeno de El Niño moderado o posiblemente intenso, que podría elevar las temperaturas globales e incrementar el riesgo de clima extremo en los próximos meses.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño es un calentamiento periódico de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental, que suele durar entre nueve y doce meses.
La OMM indicó que las aguas oceánicas cálidas están impulsando el desarrollo de “El Niño” y pronosticó temperaturas superiores a la media en la mayor parte del mundo entre junio y agosto. La OMM señaló que es probable que “El Niño” continúe hasta noviembre.
Se sabe que este fenómeno meteorológico altera los climas regionales, lo que podría provocar temperaturas más cálidas en todo el mundo, además de aumentar las precipitaciones en el sur de Sudamérica y Estados Unidos, partes del Cuerno de África y Asia central.
"El Niño" también puede causar sequías en Australia, Centroamérica, Indonesia y partes del sur de Asia, e impulsar la formación de huracanes en el Pacífico central y oriental, según la OMM.
Golpe a la economía mundial por “El Niño”
Un fenómeno meteorológico de “El Niño” que se intensifica rápidamente, combinado con precios de la energía más altos, podría añadir 0.3 puntos porcentuales a la inflación mundial el próximo año, afectando especialmente a los mercados emergentes, según indicaron economistas de JPMorgan en un informe publicado este viernes.
¿Cuándo se sentirán con más fuerza los efectos de “El Niño”?
Actualmente, las previsiones apuntan a una probabilidad del 81% de que el actual episodio de “El Niño” se convierta en un “El Niño” "muy fuerte" o "súper fuerte" para finales de año, y a una probabilidad del 97% de que estas condiciones persistan el próximo año.
Un evento de esta magnitud se situaría entre los más intensos de las últimas décadas y aumentaría el riesgo de interrupciones en la producción y las cadenas de suministro mundiales de alimentos.
JPMorgan estimó que un super “El Niño”, por sí solo, elevaría la inflación mundial de los alimentos en aproximadamente 0.7 puntos porcentuales en su punto máximo, y que el mayor impacto se produciría normalmente entre cuatro y ocho meses después del inicio del fenómeno meteorológico.
¿Qué partes del mundo serían las más afectadas?
Los mercados emergentes de Asia y América Latina serían los más afectados, ya que los alimentos representan una mayor proporción y la agricultura es, en general, más sensible a las condiciones climáticas.
India, Indonesia, Brasil y Colombia fueron identificados como particularmente expuestos, mientras que Taiwán y Corea del Sur también parecían vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los alimentos, añadieron.
HVI
Just in: El Nino forms and expected to strengthen, say NOAA forecasters