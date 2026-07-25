Cambio climático

¿Por Qué El Niño 2026 Podría Ser el Más Fuerte de la Historia?

Advierten que un evento de esta magnitud se situaría entre los más intensos de las últimas décadas y aumentaría el riesgo de interrupciones en la producción de alimentos mundiales

¿Por Qué 'El Niño' 2026 Podría Ser el Más Fuerte Visto Hasta Ahora?Vista del terreno agrietado en una presa, mientras Zimbabue sufre una sequía provocada por "El Niño". Foto: Reuters

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Las previsiones apuntan a una probabilidad del 81% de que el actual episodio de “El Niño” se convierta en un “El Niño” "muy fuerte" o "súper fuerte" para finales de año, y a una probabilidad del 97% de que estas condiciones persistan el próximo año

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