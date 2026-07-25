Economía

EUA Reanuda Importación de Ganado Mexicano tras Suspensión por Gusano Barrenador

La presidenta Sheinbaum informó que la exportación de ganado de México a EUA se reanudará a partir de las últimas semanas de agosto

Cabezas de ganado. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCabezas de ganado. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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