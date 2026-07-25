EUA Reanuda Importación de Ganado Mexicano tras Suspensión por Gusano Barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se le informó la decisión de reanudar la importación de ganado mexicano tras la suspensión por la plaga de gusano barrenador.

Vía la red social X, la mandataria informó que la exportación se reanudará a partir de las últimas semanas de agosto a través de Agua Prieta, Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.

"He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado", añadió la presidenta.

Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 25, 2026

Presidenta reconoce esfuerzo de ganaderos mexicanos

Sheinbaum reconoció a los ganaderos mexicanos por su esfuerzo durante los últimos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA.

Para la mandataria, este es un "nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo" entre México y Estados Unidos "rinden grandes resultados".

Embajador de EUA en México reconoce trabajo en conjunto

Tras darse a conocer la reanudación de la importación de ganado de EUA a México, el embajador estadounidense Ronald Johnson dijo que esto fue resultado de los esfuerzos en conjunto entre los presidentes Trump y Sheinbaum.

Además, dijo que del lado estadounidense la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de ganado con México comenzará por el puerto de entrada de Douglas, Arizona.

La cooperación 🇺🇸🇲🇽 sigue dando resultados. Como parte de los esfuerzos impulsados por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein para erradicar el gusano barrenador del ganado, @SecRollins @USDA anunció la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de… https://t.co/BlBBxlK1hz pic.twitter.com/0axR0pRUwN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 25, 2026

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la fase de larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que se alimenta del tejido y la carne viva de los animales de sangre caliente y de los seres humanos.

Esta plaga provoca una enfermedad grave en la piel llamada miasis o gusanera.

AMP