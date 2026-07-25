Narcotráfico

Cae “El Armas” en Tepito tras Persecución; Llevaba Pistola Calibre .45 y 58 Dosis

Agentes reportaron el aseguramiento de una pistola calibre .45, tres cartuchos y 58 envoltorios con sustancias que serán sometidas a peritajes.

"El Armas" era buscado por un homicidio ocurrido en 2024."El Armas" era buscado por un homicidio ocurrido en 2024. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Juan Carlos “N”, alias “El Armas”, fue detenido tras una persecución entre puestos de Tepito; autoridades lo señalan como presunto integrante de La Unión Tepito

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