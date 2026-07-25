Cae “El Armas” en Tepito tras Persecución; Llevaba Pistola Calibre .45 y 58 Dosis

Juan Carlos “N”, de 43 años, alias “El Armas” o “El Tío”, fue detenido en la colonia Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), después de una persecución entre puestos de la zona comercial. De acuerdo con las autoridades, es presunto integrante de “La Unión Tepito” y contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La captura llamó la atención por los objetos asegurados durante el operativo. Según el reporte oficial, agentes encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre .45, cartuchos útiles y decenas de envoltorios con presuntas drogas. Las investigaciones también lo relacionan con un homicidio ocurrido en mayo de 2024, presuntamente derivado de una disputa por el cobro de cuotas a comerciantes.

Una persecución entre puestos terminó con su captura en Tepito

La detención de Juan Carlos “N” ocurrió en el cruce de las calles Florida y Manuel Peña y Peña, en la colonia Tepito. Personal de Inteligencia desplegó el operativo que terminó con su captura después de una persecución entre los puestos instalados en esta concurrida zona comercial de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras alcanzarlo, los agentes realizaron una inspección preventiva. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre llevaba a la altura de la cintura un arma de fuego. También localizaron diversos envoltorios que contenían sustancias con características de posibles narcóticos.

Una vez que le fueron informados sus derechos, Juan Carlos “N” quedó a disposición de las autoridades y fue trasladado a instalaciones de la FGJCDMX, ubicadas sobre avenida Jardín, en la alcaldía Azcapotzalco.

Pistola calibre .45 y 58 dosis: esto le aseguraron

El reporte oficial detalla que durante el operativo fueron asegurados varios objetos que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.

Entre lo decomisado se encuentran:

30 dosis de presunta marihuana.

28 envoltorios de presunta piedra.

Un arma de fuego calibre .45.

Tres cartuchos útiles.

Un cargador.

En total, los agentes reportaron 58 envoltorios con presuntas sustancias prohibidas, además de la pistola y las municiones. La autoridad competente deberá determinar, mediante los peritajes correspondientes, la naturaleza de las sustancias aseguradas y la situación jurídica del detenido.

La investigación contra “El Armas” no se limita a lo localizado durante su captura. Las autoridades capitalinas lo buscaban por un homicidio calificado registrado en 2024.

Lo buscaban por un homicidio ocurrido en mayo de 2024

De acuerdo con las investigaciones, Juan Carlos “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Las autoridades lo señalan como presunto coautor material del asesinato de Jonathan Galicia, registrado el 24 de mayo de 2024 en la calle Caridad.

Las indagatorias apuntan a que el ataque habría estado relacionado con una disputa por el control de las cuotas cobradas a comerciantes de la zona, una de las líneas de investigación que siguen las autoridades para esclarecer el crimen.

Jonathan Galicia, según información de las autoridades, estaba presuntamente relacionado con un grupo de comerciantes identificado como “Los Pichis” de Caridad, al que las investigaciones vinculan con el contrabando de tabaco.

Autoridades lo vinculan con “La Unión Tepito” y “El Huguito”

Las investigaciones también señalan a Juan Carlos “N”, alias “El Armas”, como presunto integrante de “La Unión Tepito”. Según la información oficial, habría trabajado bajo las órdenes de Víctor Hugo “N”, alias “El Huguito”, identificado por las autoridades como líder de un grupo delictivo.

“El Huguito” fue detenido el 27 de julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo, un antecedente relevante dentro de las investigaciones sobre las personas presuntamente relacionadas con esta estructura criminal.

Con la captura de Juan Carlos “N”, ya son dos detenidos señalados por las autoridades por su presunta participación en el homicidio de Jonathan Galicia.

Previamente, en octubre de 2024, fue detenido Carlos Ramsés, alias “El Ramsés”, quien también es investigado como presunto participante en el ataque a balazos. Las autoridades continuarán con el proceso correspondiente para determinar las responsabilidades individuales de los implicados.