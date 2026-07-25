¿Alcaldes de Veracruz Podrían Perder su Fuero por Investigación de la FGE?; Esto se Sabe

El presidente de la junta de coordinación política en el Congreso del estado de Veracruz confirmó que los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y el de Úrsulo Galván, estarán dentro de un proceso de juicio de procedencia. Se les podría retirar el fuero constitucional para enfrentar a la justicia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan Desafuero de Alcalde de Ixhuatlán Vinculado con Muerte de la Periodista Roxana Guzmán

Dijo que ellos tienen derecho a un abogado y a defenderse ante la comisión instructora para permanecer en su cargo y con fuero. Reiteró que el congreso del estado no determinará si los presidentes municipales cometieron algún delito sino que resolverán si se le retira la inmunidad procesal para que puedan enfrentar las investigaciones de la fiscalía. Esteban Bautista Hernández, Presidente de la JUCOPO declaró lo siguiente.

"Nosotros no libramos órdenes de aprehensión, aquí nosotros, este, analizamos el caso, lo único que hace el congreso es quitarle el fuero para que ellos, en completa libertad, puedan comparecer ante la fiscalía"

Alcalde de Ixhuatlán confirma que fue notificado del juicio de procedencia en su contra

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste Raúl González Martinez, confirmó que el 21 de julio fue notificado por el congreso local sobre la declaración de juicio de procedencia que solicitó la Fiscalía de Veracruz en su contra, para quitarle el fuero.

A través de un mensaje en facebook dijo que ejercerá su derecho de defensa por las vías legales, e informó que todos los servicios del ayuntamiento continúan trabajando de manera normal a la par del procedimiento legal en el que se encuentra. Así lo narró Raul Gonzalez.

“Actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho por las vías legales aportando los argumentos que correspondan confió en que este procedimiento se desarrollará con estricto apego a la ley respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”