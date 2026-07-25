Seguridad

¿Alcaldes de Veracruz Podrían Perder su Fuero por Investigación de la FGE?; Esto se Sabe

El Congreso del estado informó que son dos los alcaldes que estarán dentro de un proceso de juicio de procedencia para analizar su fuero constitucional

El Congreso ya notificó al alcalde de Ixhuatlán del Sureste sobre el proceso legal. Foto: N+El congreso ya notificó al Alcalde de Ixhuatlán del Sureste sobre el proceso legal. Foto: N+

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¿Perderán su fuero? Dos alcaldes de Veracruz enfrentan juicio de procedencia. Congreso analiza retirar su inmunidad para que enfrenten a la justicia. ¿Qué pasará con Ixhuatlán y Úrsulo Galván?

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