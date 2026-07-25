"Quizá Sea Racista", Dice Donald Trump Sobre LeBron James

Una nueva polémica entre el ámbito político y el deportivo ha estallado en Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó duras declaraciones dirigidas contra el astro del baloncesto LeBron James. Trump estaba respondiendo preguntas en la Oficina Oval cuando se le pidió que diera su opinión sobre la decisión de James de fichar por los Philadelphia 76ers y la comparación histórica con Michael Jordan.

"LeBron es, tal vez sea racista. Tal vez no le guste Trump, no lo sé. Pero a mí solo me gusta la gente a la que le gusto, así que diría que Michael Jordan sin duda", fueron las declaraciones del mandatario.

Las palabras del presidente se dan en un contexto de añeja rivalidad pública entre ambas figuras. Desde su primer mandato, Trump ha mantenido un choque constante con LeBron James, quien en múltiples ocasiones ha utilizado sus plataformas para criticar las políticas de la Casa Blanca, denunciar la injusticia racial y respaldar causas progresistas.

¿Por qué LeBron James decidió jugar en Philadelphia?

Tras dar a conocer que jugará con los 76ers de Philadelphia durante la próxima temporada en la NBA, LeBron James explicó las razones que lo llevaron a tomar dicha decisión. En ese sentido, el basquetbolista que será el primero en jugar 24 temporadas, reveló que llegó a considerar el retiro, pero afirmó que "todavía amo de verdad este juego, y tengo más que dar. Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar".

"Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar un campeonato", aseguró LeBron.