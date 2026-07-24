¿Morita se Va al Hull City de la Premier League? Club Hace Oficial su Fichaje

El futuro de Hidemasa Morita ya quedó definido. Luego de varios días de rumores, el Hull City confirmó de manera oficial la incorporación del mediocampista japonés, quien se une al club inglés como nuevo refuerzo para afrontar la temporada 2026-2027 de la Premier League, tras lograr el ascenso.

El conjunto inglés presentó a Morita este 24 de julio mediante sus canales oficiales y destacó la amplia experiencia internacional del futbolista de 31 años, quien llega después de concluir su etapa con el Sporting de Portugal, donde disputó cuatro temporadas y conquistó varios títulos.

Morita, el fichaje estrella del Hull City

El Hull City hizo oficial el fichaje de Hidemasa Morita, quien firmó con los "Tigers" tras finalizar su contrato con el Sporting CP. Aunque el club no reveló la duración del vínculo, confirmó que el internacional japonés se incorpora al plantel para disputar la próxima campaña de la Premier League.

En el anuncio, Morita aseguró que está entusiasmado por cumplir el sueño de jugar en la máxima categoría del futbol inglés y señaló que la oportunidad de representar al Hull City fue un factor determinante para aceptar la propuesta.

¿Quién es Hidemasa Morita?

Nacido en Takatsuki, Japón, Morita inició su carrera profesional con Kawasaki Frontale, donde ganó la J1 League y otros títulos nacionales. En 2021 dio el salto al futbol europeo con el Santa Clara, de Portugal, y un año después fue fichado por el Sporting CP, equipo con el que conquistó dos ligas portuguesas, una Copa de Portugal y una Supercopa.

Además de su trayectoria en clubes, el mediocampista suma decenas de partidos con la selección de Japón y ha participado en competencias internacionales, consolidándose como uno de los futbolistas más experimentados de su país.

¿Qué aportará Morita al Hull City?

En su presentación, el Hull City destacó que Morita es un mediocampista con gran capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y aportar equilibrio en el centro del campo. El club también recordó su experiencia en competiciones europeas y su liderazgo con la selección japonesa.

Con este movimiento, los "Tigers" buscan fortalecer su plantilla para competir en su regreso a la Premier League, apostando por un futbolista con recorrido internacional y acostumbrado a disputar encuentros de alta exigencia.

AMP