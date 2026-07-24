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¿Morita se Va al Hull City de la Premier League? Club Hace Oficial su Fichaje

El conjunto inglés presentó este viernes a Morita, quien se dijo entusiasmado por cumplir el sueño de jugar en la máxima categoría del futbol inglés

El conjunto inglés presentó a Morita este 24 de julio. Foto: Hull CityEl conjunto inglés presentó a Morita este 24 de julio. Foto: Hull City
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